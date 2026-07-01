ГАЛУТВА ГРИГОРИЙ ДАНИЛОВИЧ

Григорий Данилович Галутва родился 14 (по новому стилю – 27) декабря 1916 года в посёлке Ново-Красный (ныне – Унечский район Брянской области) в крестьянской семье. По национальности русский. После окончания шести классов школы и вечерней школы рабочей молодёжи работал кондуктором автобуса в городе Унеча.

В октябре 1936 года Галутва был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Унечским районным военным комиссариатом Орловской области. Окончил Ленинградское военное пехотное училище имени С. М. Кирова. Участвовал в боях на реке Халхин-Гол , будучи помощником начальника специального подразделения 1-й армейской группы. За боевые отличия был награждён монгольским орденом Красного Знамени. После окончания боевых действий Галутва продолжал службу на Дальнем Востоке. В 1941 года он окончил разведывательные курсы при Генеральном штабе РККА.

С 15 июля 1943 года – на фронтах Великой Отечественной войны . Первоначально воевал адъютантом командира стрелковой дивизии, затем стал помощником по шифровально-штабной службе начальника штаба 216-го стрелкового полка 76-й стрелковой дивизии. 28 августа 1943 года во время перегруппировки полка его подразделения подверглись контратаке до роты немецкой пехоты при поддержке нескольких танков. Выдвинувшись на опасный участок, Галутва со взводом автоматчиков отбил эту атаку, нанеся врагу большие потери. Только лично он в том бою уничтожил 4 вражеских солдата. За это он был удостоен ордена Красной Звезды.

В те же августовские дни Галутва получил своё первое тяжёлое ранение. После возвращения в строй он участвовал в освобождении Смоленской области, Белорусской ССР, будучи командиром 1-го стрелкового батальона 558-го стрелкового полка 159-й стрелковой дивизии. 1 декабря 1943 года получил второе тяжёлое ранение. 8 июля 1944 года его батальон, успешно взаимодействуя с приданными средствами, применив обходной манёвр, освободил местечко Ландворово, нанеся противнику существенные потери. За это Галутва был удостоен ордена Александра Невского.

Особенно Галутва отличился тем же летом 1944 года. Его батальон успешно переправился через Березину, умело действовал при захвате аэродрома в Вильнюсе, железнодорожной станции Парубино. При штурме населённого пункта Сувонишки-2 был разгромлен штаб немецкой армии, располагавшийся там. Батальон Галутвы одним из первых переправился через реку Неман и захватил плацдарм на её западном берегу. В бою с превосходящими силами противника в районе деревни Мордасы стрелки уничтожили 2 самоходки и 4 бронетранспортёра, удержав занимаемые позиции. 7 августа 1944 года в районе Франка-Буда – Слизновино – Тупики они отразили ещё 3 немецкие контратаки, уничтожив 4 танка и 6 самоходок. Наступая с 15 августа 1944 года, батальон Галутвы в районе населённого пункта Войтышки Литовской ССР отбил контратаку превосходящих сил, подбив 19 танков, и 17 августа 1944 года в числе первых пересёк Государственную границу СССР с Восточной Пруссией. 21 августа 1944 года командир 558-го стрелкового полка подполковник К. В. Чапаев представил командира батальона к званию Героя Советского Союза .

18 января 1945 года батальон Галутвы, последовательно нанося удары, выбил врага с нескольких оборонительных рубежей, преодолел противотанковый ров и штурмом взял восточно-прусский населённый пункт Родшен. В том бою пехотинцы уничтожили до взвода вражеской пехоты, 2 танка, 1 бронетранспортёр, захватил большое количество пленных. Галутва был представлен к ордену Кутузова 3-й степени, но командование снизило статус награды до ордена Красного Знамени.

В сентябре 1945 года в звании майора Галутва был уволен в запас. Проживал в Москве, работал в торговых учреждениях и организациях. Окончил Московский государственный педагогический институт и Академию внешней торговли. Возглавлял один из отделом в Министерства внешней торговли СССР. С 1979 года – на пенсии. Умер 24 ноября 2002 года, похоронен в городе Дедовске Московской области.