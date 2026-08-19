ГАЛУШКИН ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ

Василий Максимович Галушкин родился 8 марта 1925 года в городе Зиновьевске (ныне — Кропивницкий, Украина) в рабочей семье. С началом Великой Отечественной войны был отправлен в эвакуацию в Казахскую ССР. В 1942 году окончил железнодорожное училище, работал мастером.

В 1943 году Галушкин был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Гурьевским районным военным комиссариатом Гурьевской области Казахской ССР. С 4 сентября 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал стрелком 9-й стрелковой роты 212-го гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской стрелковой дивизии.

Отличился во время битвы за Днепр . 23 сентября 1943 года одним из первых в своём полку он перебрался через реку вброд и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на её западном берегу, лично уничтожил 6 солдат противника. 26 сентября 1943 года в бою в районе деревни Ясногородка Галушкин захватил немецкого пулемётчика со станковым пулемётом и доставил его в штаю. 3 октября 1943 года командир 212-го гвардейского стрелкового полка, гвардии полковник М. С. Борисов, удостоенный за бои на Днепре звания Героя Советского Союза, представил его к ордену Красной Звезды. Вышестоящее командование сначала повысило статус награды до ордена Красного Знамени, а затем командующий 60-й армией генерал-лейтенант И. Д. Черняховский принял решение представить красноармейца Галушкина к званию Героя Советского Союза.

После окончания войны Галушкин продолжил службу в Советской Армии. В 1953 году он окончил Киевское пехотное училище, после чего служил в Вологодском гарнизоне. В 1957 году в звании капитана Галушкин был уволен в запас. Проживал и работал в городе Кировограде (ныне — Кропивницкий, Украины). Умер 5 января 1979 года, похоронен в Пантеоне Вечной Славы в городе Кропивницком.