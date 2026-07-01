ГАЛУШКИН БОРИС ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

Борис Лаврентьевич Галушкин родился 12 августа 1919 года в городе Александровске-Грушевском (ныне — Шахты Ростовской области) в рабочей семье. По национальности русский. В детском возрасте вместе с семьёй переехал сначала в город Белово Кемеровской области , затем в Грозный . В 1937 году Галушкин окончил среднюю школу, после чего поступил на учёбу в Московский государственный институт физической культуры.

29 июня 1941 года студент четвёртого курса Борис Галушкин добровольцем от спортивного общества «Динамо» поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Осенью 1941 года он был направлен на фронт Великой Отечественной войны . В боях был ранен в бедро. Не долечившись в госпитале, сбежал на фронт.

С октября 1941 года Галушкин командовал взводом в 1-м мотострелковом полку отдельной мотострелковой бригады особого назначения войск НКВД СССР. После прохождения подготовки в январе 1942 года он был заброшен в немецкий тыл. Выполнял специальные задания на оккупированной немецко-фашистскими войсками территории Минской, Витебской и Смоленской областей в качестве заместителя командира отряда специального назначения.

Во время одной из операций диверсанты под руководством Галушкина подорвали железнодорожное полотно в восьми местах, в результате чего дорога бездействовала на протяжении двух суток. 18 апреля 1942 года взрывом мины замедленного действия, заложенной при его участии, был подорван немецкий санитарный поезд, разбиты 12 вагонов, убито и ранено до 450 солдат и офицеров. Галушкин лично руководил операциями против коллаборационистов — старост и полицаев, организовывал питание отряда. Когда один из бойцов отряда Несынов был тяжело ранен, он организовал его переброску через линию фронта — за 18 дней партизаны прошли 120 километров, 80 из которых — по оккупированной территории. За эти операции Галушкин был удостоен ордена Красного Знамени.

В мае 1943 года Галушкин был назначен командиром специального отряда НКВД СССР «Помощь», впоследствии включённого в состав партизанской группы «Артур». Диверсанты под его руководством пустили под откос 24 эшелона, уничтожили либо повредили 23 паровоза, около 80 автомашин, танков, тракторов, уничтожили 6 складов с боеприпасами и фуражом. Большую работу они провели и по дезорганизации промышленности и инфраструктуры на оккупированной территории — Галушкин руководил уничтожением электростанции, лесо- и льнозаводов в Холопеничском районе Минской области Белорусской ССР, бумажной фабрики в городе Борисове.

15 июня 1944 года Галушкин погиб при попытке прорыва из вражеского окружения в районе озера Палик в Борисовском районе Минской области. Похоронен в братской могиле в деревне Маковье того же района.