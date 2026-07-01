ГАЛУШИН ПРОКОПИЙ ИВАНОВИЧ

Прокопий Иванович Галушин родился 21 августа 1925 года в деревне Бушково (ныне – Холмогорский район Архангельской области) в крестьянской семье. По национальности русский. После окончания средней школы № 2 города Архангельска поступил учеником машиниста на пароход «Сура» Северного морского пароходства.

5 января 1943 года Галушин был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Октябрьским районным военным комиссариатом Архангельска. Прошёл обучение на разведчика. 17 февраля 1945 года он был направлен в действующую армию . Воевал разведчиком взвода пешей разведки 332-го гвардейского стрелкового полка 104-й гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении Венгрии.

18 марта 1945 года Галушин участвовал в штурме сильно укреплённой венгерской деревни Шёред. Против его батальона держали оборону десятки самоходных артиллерийских установок и большое количество пехоты. За время ожесточённого боя боеприпасы личного состава подразделения были практически полностью израсходованы, и противник стал готовиться нанести решающий удар. Видя серьёзность создавшейся обстановки, Галушин подвязал на себя две противотанковые гранаты и бросился под двигавшуюся к боевым порядкам пехотинцев самоходку, ценой своей жизни уничтожив её. Остальные машины повернули назад. Его подвиг решил исход боя – батальон бросился в атаку и выбил противника из Шёреда. В этой деревне Галушин и был похоронен.

30 марта 1945 года командир 332-го гвардейского стрелкового полка гвардии полковник Г. П. Голофаст посмертно представил Галушина к званию Героя Советского Союза .