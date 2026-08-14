ГАЛУППИ БАЛЬДАССАРЕ

ГАЛУППИ БАЛЬДАССАРЕ - итальянский оперный композитор венецианской школы, автор церковно-музыкальных сочинений для католического и православного богослужения.

Учился у А. Лотти в венецианской консерватории Инкурабили. Известен как реформатор оперного жанра буффа; за период более 50 лет (20-70-е годы) написал свыше 110 опер в различных жанрах. В 1740 году занял должность maestro di coro (учителя хорового искусства) в консерватории Мендиканти. В 1741-1743 годы Галуппи - капельмейстер королевского театра в Лондоне. В 1748 году он вернулся в Венецию и занял должность помощника капельмейстера в соборе святого Марка; с 1762 года до конца жизни - 1-й капельмейстер собора. В 1762 году Галуппи был выбран директором консерватории Инкурабили. Ему принадлежит несколько ораторий и кантат : «Юдифь» (1746 год, Венеция), «Жертвоприношение Авраама» (1764 год, Венеция) и др.

Для русской музыки имеют значение церковные композиции Галуппи, определившие стилевой поворот к классицизму . С 1765 до сентября 1768 года Галуппи занимал должность 1-го придворного капельмейстера в Санкт-Петербурге при Екатерине II: руководил постановками спектаклей на придворной сцене, устройством концертов, работал в Придворной певческой капелле, писал оперы, инструментальную музыку, торжественные кантаты на памятные дни. В его обязанности входило разучивание с певчими Придворной капеллы хоровых сцен для постановок опер-seria, обучение композиции талантливых и способных певчих, сочинение церковной музыки. Одним из учеников Галуппи был Д.С. Бортнянский.

Для РПЦ Галуппи написал цикл песнопений литургии, несколько духовных концертов и одночастных хоров. Не зная церковнославянского языка, он, как и многие другие иностранцы, подтекстовывал слова в песнопениях, ориентируясь на их латинские аналоги. Галуппи стал родоначальником жанра многочастных композиций, для создания которых использовал форму a cappell'ного итальянского мотета - классического духовного концерта (по мнению Е.М. Левашёва). На музыкальные композиции Галуппи ориентировались русские композиторы того времени. О творческих контактах Галуппи и М.С. Березовского никаких сведений не сохранилось, но их церковные концерты имеют схожие структуру и приемы развития тематизма. В них утверждается 4-5-частный цикл, опирающийся не на риторические закономерности построения текстов (как в барочных партесных концертах), а на музыкальную логику развития по тому же типу, что и в сонатно-симфонических произведениях. Начиная с этого времени авторы выбирают в качестве литературной основы концертов тексты Псалтири , иногда соединяя строки из разных псалмов, и распределяют их соответственно характеру музыки частей. Большое значение приобретает система полифонических приемов - от канонических имитаций в первых частях до развернутых фуг с кульминационной стреттой в финалах. Духовно-музыкальное творчество Галуппи и Березовского является 1-м этапом развития классицистического духовного концерта в России (60-70-е годы XVIII века).

«Литургия» Галуппи ставит перед исследователями проблему авторства. Имеется прижизненная рукописная копия партии тенора, которая датируется 1772 годом (певческая книга ранее принадлежала ярославскому монастырю и записана квадратной нотацией). Из 6 песнопений («Слава Отцу и Сыну», «Иже херувимы», «Верую», «Милость мира», «Достойно есть», «Отче наш») только относительно 1-го можно утверждать авторство Галуппи, оно было издано в начале XIX века по инициативе Бортнянского. Остальные песнопения рукописи известны как сочинения Березовского. По преданию, «Литургия» Березовского была сочинена в Италии и прислана с отчетом в Россию (1769-1773 годы). Точно установить автора этих песнопений в настоящее время невозможно.

В разных источниках упоминается ряд сочинений Галуппи, в настоящее время не найденных: задостойники на Вознесение Господне, Преображение Господне, концерты «Вси языцы восплещите», «На Тя, Господи, уповах», «Придите пресветлое Христово», «Милость мира», «Иже херувимы».

Издания:

«Слава Отцу и Сыну». СПб., 1820-е годы.;

концерты: «Готово сердце мое, Боже», «Плотию уснув, яко мертв», «Суди, Господи, обидящыя мя», «Услышит тя Господь». СПб., 1817-1818 годы;

отдельные песнопения: «Благообразный Иосиф». СПб., 1817-1818 годы;

«Да исправится молитва моя» // Сборник великопостных песнопений разных авторов для смешанного хора / Под ред. М.А. Гольтисона. СПб., 1913 год (Приложение к журналу «Музыка и пение»).

Дополнительная литература:

Порфирьева А.Л. Галуппи // Муз. Петербург: Энцикл. слов.: XVIII в. СПб., 2000. Кн. 1. С. 226-232;

Синхронист. таблицы // Муз. Петербург: Энцикл. слов.: XVIII в. СПб., 2001. Кн. 4.

Иллюстрация:

Б. Галуппи. Гравюра XVIII век. Художник Дж. Бернассони. Архив ПЭ.

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