ГАЛУНОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ

Дмитрий Павлович Галунов родился 26 января (по новому стилю - 8 февраля) 1904 года в деревне Мишуткино (ныне - Весьегонский район Тверской области).

В октябре 1926 года Галунов поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. В 1930 году он окончил Рязанское пехотное училище, в 1934 году - Качинскую военную авиационную школу пилотов. Служил на лётных и командных должностях в авиационных частях. В октябре 1936 года Галунов был направлен в Испанию, где принимал участие в боях с франкистами и их союзниками. За отличия в тех сражениях он был представлен к своей первой боевой награде - ордену Красного Знамени.

С августа 1937 года Галунов служил начальником штаба 8-й авиационной бригады, а с июня 1938 года - командиром 5-го штурмового авиационного полка. Вскоре был назначен командиром 8-й авиабригады. В 1939 году он окончил курсы усовершенствования командного состава при Военной академии Генерального штаба и продолжил ей командовать. В августе 1940 года Галунов был назначен командиром 21-й смешанной авиационной дивизии, дислоцировавшейся в Одесском военном округе. В этой должности он встретил начало Великой Отечественной войны.

С первых же дней части дивизии Галунова принимали активное участие в боевых действиях, добившись немалых успехов. Всего за первых 15 боевых дней лётчики уничтожили более 90 самолётов в воздухе и около 20 - на земле. Они оказали большую поддержку 14-му стрелковому корпусу, уничтожив переправы и нанеся большие потери вражеским войскам. Сам Галунов в те дни лично совершал боевые вылеты в составе групп. Уже 11 июля 1941 года командующий ВВС 9-й армии генерал-майор авиации Ф. Г. Мичугин представил его к ордену Ленина.

С сентября 1941 года Галунов командовал ВВС 12-й, а с января 1942 года - 57-й армий. Участвовал в Барвенково-Лозовской наступательной операции. В мае 1942 года Галунов был назначен командиром 217-й истребительной авиационной дивизии. Умело применяя большой боевой опыт, он добился эффективной боевой работы, организовал взаимодействие истребительной и штурмовой авиации, благодаря чему в дивизии резко снизились потери штурмовиков от вражеских истребителей.

Лётчики дивизии Галунова наносили большие потери противнику во время боёв на Южном и Кавказском фронтах. Так, только в период с 23 мая по 10 ноября 1942 года они совершили 6184 боевой вылет, провели 205 воздушных боёв, сбив 185 и подбив ещё 62 вражеских самолёта. Во время штурмовок они уничтожили: 797 автомашин с войсками и грузами, 9 легковых автомашин, 8 автобусов, 16 автоцистерн, 9 бензозаправщиков, 7 автомашин с орудиями и прицепами, 8 зенитных пулемётных точепк, 73 танка, 29 зенитно-пулемётных точек, 15 зенитных орудий, 19 моторных лодок; разрушили 4 переправ; уничтожили 1859 солдат и офицеров противника. Кроме того, за этот же период они сбросили на позиции противника более двухсот тысяч листовок на немецком языке. Сам Галунов совершал вылеты на самолётах "И-16", "ЛаГГ-3", "ЛаГГ-5". За боевые отличия его дивизия была удостоена ордена Красного Знамени и преобразована в 8-ю гвардейскую. 17 марта 1943 года Галунову было присвоено звание гвардии генерал-майора авиации.

В июне 1943 года Галунов был назначен командиром 5-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии Воронежского (впоследствии - 1-го Украинского) фронта. Под его командованием он участвовал в Курской битве, битве за Днепр, освобождении Украинской ССР, в том числе городов Галича, Киева, Шепетовки, Староконстантиновка, Скалата, Тернополя, Зборова и Львова. За заслуги в освобождении последних корпус был удостоен почётного наименования "Львовский". В документах тех лет отмечались глубокие знания Галунова в области военного искусста, постоянный поиск нового, творческое решение поставленных задач, что позволяло ему отлично организовывать взаимодействие корпуса с сухопутными войсками.

С февраля 1945 года Галунов занимал должность заместителя командующего 12-й воздушной армией, дислоцировавшейся в Забайкальском военном округе. Участвовал в советско-японской войне, организуя поддержку силами частей армии действия войск Забайкальского фронта в ходе наступления в Маньчжурии и разгрома Квантунской армии.

После окончания войны Галунов продолжил службу в Советской Армии. С сентября 1946 года он командовал 12-м (с февраля 1949 года - 57-м) смешанным авиационным корпусом Забайкальского военного округа, а с ноября 1949 года - 48-й воздушной армией Одесского военного округа. В 1950-1954 годах служил при Генеральном штабе Вооружённых Сил СССР, командировался со специальным заданием в Китайскую Народную Республику.

Вернувшись в СССР, Галунов в 1955 году окончил авиационный факультет Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова (ныне - Военная академия Генерального штаба) и возглавил Управление боевой подготовки ВВС Советской Армии. В 1956-1959 годах командовал 69-й воздушной армией Киевского военного округа, а с октября 1959 года вновь находился в командировке в Китае в качестве старшего Группы советских военных специалистов по ВВС. 25 мая 1959 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта авиации.

В марте 1961 года Галунов был уволен в запас. Проживал в Киеве. Умер 28 октября 1990 года, похоронен на Лукьяновском военном кладбище Киева.