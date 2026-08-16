ГАЛЬШИЕВ ИРДЫНИ ХАЙБЗУН
ГАЛЬШИЕВ ИРДЫНИ ХАЙБЗУН - бурятский учёный, монах, литератор.
Писал на тибетском языке. Получил в Тибете буддийское монастырское образование, был удостоен высокого богословского звания доромба. В 1897 году вернулся в Бурятию, где много лет был монахом Кодунского дацана (монастыря). Автор ряда трактатов по буддийскому богословию цаннит. Наиболее известно его стихотворное сочинение «Зерцало мудрости...» (создано в 1910-х годах), продолжающее традиции индийской дидактической литературы в жанре субхашит, популярном в тибетской и старомонгольской словесности. Состоит из почти тысячи двустиший - наставлений о совершенствовании тела и разума, о правилах поведения с друзьями и врагами и так далее. Переведено на старомонгольский язык Ч. Ванчуковым, учеником Гальшиева, и разошлось среди бурят во множестве рукописных списков.
Сочинения:
Зерцало мудрости, разъясняющее принимаемое и отвергаемое по двум законам. Памятник бурятской литературы XX века / Вступительная статья, подготовка старомонгольского текста, русский перевод и примечания Ц.-А. Дугар-Нимаева. Улан-Удэ, 1966 год.
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