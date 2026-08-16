ГАЛЬШИЕВ ИРДЫНИ ХАЙБЗУН

ГАЛЬШИЕВ ИРДЫНИ ХАЙБЗУН - бурятский учёный, монах, литератор.

Пи­сал на ти­бетском языке. По­лу­чил в Ти­бе­те буд­дий­ское мо­на­стыр­ское об­ра­зо­ва­ние, был удо­сто­ен вы­со­ко­го бо­го­слов­ско­го зва­ния до­ром­ба. В 1897 году вер­нул­ся в Бу­ря­тию, где мно­го лет был мо­на­хом Ко­дун­ско­го да­ца­на (мо­на­сты­ря). Ав­тор ря­да трак­та­тов по буд­дий­ско­му бо­го­сло­вию цан­нит. Наи­бо­лее из­вест­но его сти­хотворное сочинение «Зер­ца­ло муд­ро­сти...» (соз­да­но в 1910-х годах), про­дол­жаю­щее тра­ди­ции индийской ди­дак­тической литературы в жан­ре суб­ха­шит, по­пу­ляр­ном в ти­бетской и ста­ромон­голь­ской сло­вес­но­сти. Со­сто­ит из поч­ти ты­ся­чи дву­сти­ший - на­став­ле­ний о со­вер­шен­ст­во­ва­нии те­ла и ра­зу­ма, о пра­ви­лах по­ве­де­ния с друзь­я­ми и вра­га­ми и так далее. Пе­ре­ве­де­но на ста­ро­мон­голь­ский язык Ч. Ван­чу­ко­вым, уче­ни­ком Гальшиева, и ра­зо­шлось сре­ди бу­рят во мно­же­ст­ве ру­ко­пис­ных спи­сков.

Сочинения:

Зер­ца­ло муд­ро­сти, разъ­яс­няю­щее при­ни­мае­мое и от­вер­гае­мое по двум за­ко­нам. Па­мят­ник бу­рят­ской ли­те­ра­ту­ры XX века / Вступительная статья, под­го­тов­ка ста­ро­монгольского тек­ста, русский перевод и примечания Ц.-А. Ду­гар-Ни­мае­ва. Улан-Удэ, 1966 год.

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