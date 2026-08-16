ГАЛЬПЕРН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Владимир Иванович Гальперн родился 15 июля 1919 года в городе Петрограде (ныне — Санкт-Петербург) в рабочей семье. По национальности русский. После окончания неполной средней школы и школы фабрично-заводского ученичества работал водителем.

В 1939 году Гальперн был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Куйбышевским районным военным комиссариатом города Ленинграда. Окончил Челябинское танко-техническое училище.

С первого дня Великой Отечественной войны — на её фронтах. Участвовал в боях на Волховском, Калининском, 1-м Белорусском, 2-м и 3-м Украинских фронтах. К концу 1944 года гвардии старший лейтенант Владимир Иванович Гальперн командовал взводом танков «КВ-122» 30-го отдельного гвардейского тяжёлого танкового полка 2-го гвардейского механизированного корпуса. Отличился во время Будапештской операции .

Пройдя с боями от города Кечкемета до Будапешта, Гальперн вместе со своим экипажем уничтожил: 6 танков, 1 самоходное орудие «Фердинанд», 10 орудий разного калибра, 2 самолёта, 1 железнодорожный состав, более 100 солдат и офицеров противника. 25 декабря 1944 года, преследуя на своём танке отступающего противника, он ворвался в венгерскую столицу. Столкнувшись с сильным огневым сопротивлением на улицах Будапешта, танкисты продолжали сражаться, не покинув своей машины даже тогда, когда из-за нескольких попаданий она загорелась. Они уничтожили до 30 солдат и офицеров противника, артиллерийскую батарею. Когда огонь охватил весь танк, обгоревший Гальперн вышел из машины и вёл огонь по противнику из револьвера. В этом бою он пал смертью храбрых. Похоронен на кладбище Керепеши в Будапеште.

26 декабря 1944 года командир 30-го отдельного гвардейского тяжёлого танкового полка, гвардии подполковник К. И. Парфёнов посмертно представил Гальперна к званию Героя Советского Союза.