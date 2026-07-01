ГАЛЬПЕРИН МОИСЕЙ БОРИСОВИЧ

Предприниматель, сахарозаводчик, коммерции советник.

Биография и карьера

Принадлежал к старинному еврейскому роду, получившему известность в России в XVIII в. Его прадед - первый еврей Российской империи, который добился звания потомственного почетного гражданина за свою серьезную банкирскую и благотворительную деятельность.

Гальперин получил известность благодаря деятельности в области сахарной промышленности, старт своему делу он дал в 1871 г. В его владении к началу следующего века было 8 свеклосахарных и 3 рафинадных завода. Каждый год они давали 5,5 млн. пудов сахарного песка и 3 млн. пудов рафинада. Кроме этого, промышленник был владельцем более чем 50 тыс. десятин земель, отданных под выращивание сахарной свеклы.

Он имел представительства своего дела не только в центральной России, но и в Бухаре, Туркестане. Активно продавал сахар в турецкое и персидское государства, западноевропейские страны, был первым отечественным предпринимателем, кто наладил сахарные поставки в скандинавский регион. Гальперинская продукция неоднократно зарабатывала призы на различных выставках по всему миру. Его предприятия были отлично оборудованы, на них использовались современные технологии, что было приоритетом для их владельца.

Сахарные предприятия были весьма прибыльными. Капитал заводчика насчитывал 20 млн. руб.

Занимал различные общественные должности: был членом Киевского биржевого комитета, Киевского купеческого общества взаимного кредита, учетных комитетов Петербургского международного, Петербургского учетного и ссудного банков.

Имея такой солидный капитал и серьезные должности, немало внимания уделял благотворительным начинаниям. Жертвовал значительные средства на строительство в Киеве туберкулезной больницы, дома для сирот и богадельни.

На попечении предпринимателя долгое время находилась Фундуклеевская женская гимназия, пансион Левашовой, 2-е коммерческое училище.

Руководил Товариществом медицинской помощи на дому и состоял членом Еврейской больницы.

Покинул родную страну в 1917 г. и обосновался во Франции. Скончался в 1928 г. в Париже.