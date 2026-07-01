ГАЛЬПЕРИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Анатолий Владимирович Гальперин родился 28 октября 1923 года в Петрограде (ныне — Санкт-Петербург) в семье служащего. По национальности русский. Мать — Лидия Алексеевна Гальперина (Лисневская), домохозяйка, житель блокадного Ленинграда. Отец — Владимир Михайлович Гальперин, служащий.

В 1941 году Гальперин окончил Ленинградскую специальную артиллерийскую школу. 23 июня 1941 года поступил во 2-е Ленинградское артиллерийское училище. Летом 1941 года в составе сводного курсантского полка участвовал в боях за Прибалтику и под Ленинградом. В декабре того же года окончил училище.

С января 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны . Первоначально воевал командиром взвода разведки, заместителем командира штабной батареи 391-й стрелковой дивизии. С июня 1943 года был начальником разведки дивизиона, затем командиром 7-й батареи 951-го артиллерийского полка 391-й стрелковой дивизии 7-го стрелкового корпуса 6-й гвардейской армии. Участвовал в Демянской , Ленинградско-Новгородской и Старорусско-Новоржевской операциях. Многократно отличался во время боевых действий

В июне 1943 года батарея Гальперина своим огнём проделала 4 прохода в инженерных заграждениях врага, уничтожила 4 огневые точки и 1 орудие, подавила 6 огневых точек и 1 артиллерийской батареи. Тогда же, отражая немецкую контратаку, артиллеристы уничтожили до 80 солдат и офицеров. В октябре 1943 года, действуя в районе села Поддорье Новгородской области, батарея Гальперина уничтожила 2 автопушки, автомашину и до 50 солдат и офицеров. 15 ноября 1943 года артиллеристы подавили огонь 2 миномётных батарей и 4 огневых точек, а 18 декабря 1943 года — проделали до 3 проходов в инженерных заграждениях и уничтожили до 20 солдат и офицеров. По совокупности этих боевых заслуг Гальперин был удостоен первой своей награды — ордена Отечественной войны 2-й степени.

17 января 1944 года Гальперин раньше срока ушёл из медсанбата в свою батарею, несмотря на плохое состояние собственного здоровья. 18 января 1944 года во время боя у деревни Заболотье Новосокольнического района Псковской области вверенное ему подразделение отразило шесть ожесточённых контратак противника, стремившегося вернуть себе утраченные накануне позиции. Оставшись без поддержки пехоты, артиллеристы продолжали сражаться в одиночку. Когда во время шестой по счёту контратаки враг подошёл вплотную к наблюдательному пункту, Гальперин вызвал огонь на себя, заставив его отойти, потеряв до 80 солдат и офицеров противника. Артиллеристы сумели удержаться до подхода пехоты. 27 января 1944 года командир 951-го артиллерийского полка майор Л. М. Каплан представил Гальперина к званию Героя Советского Союза .

После окончания войны Гальперин продолжил службу в Советской Армии. В 1948 году он окончил Военную артиллерийскую академию имени Ф. Э. Дзержинского, в 1953 году — Военно-дипломатическую академию. С 1953 года служил офицером, старшим офицером в Главном разведывательном управлении Генерального штаба Вооружённых Сил СССР (ГРУ). С октября 1955 года — на военно-дипломатической работе, был помощником военного атташе при советском посольстве во Франции. В 1960-1961 годах преподавал на кафедре специальной подготовки Военно-дипломатической академии. В 1961-1964 годах был военным атташе при советском посольстве в Марокко. В сентябре 1964 года вернулся в СССР, служил в ГРУ. Герой Советского Союза, полковник Анатолий Трофимович Гальперин скончался 19 января 1966 года, похоронен в колумбарии Новодевичьего кладбища Москвы.