ГАЛОЧКИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ

Виктор Иванович Галочкин родился 16 марта (по другим данным, 6 июля) 1925 года в городе Орехово-Зуево (ныне — Московская область) в рабочей семье. По национальности русский. После окончания семи классов школы и ремесленного училища работал в последнем мастером.

7 января 1943 года Галочкин был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Орехово-Зуевским районным военным комиссариатом. С 6 октября 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны . Участвовал в боях на Степаном и 2-м Украинском фронтах, будучи наводчиком миномёта 285-го миномётного полка.

15 декабря 1943 года в разгар ожесточённого боя на подступах к населённому пункту Каменка-Шевченковская (ныне — Каменка) Кировоградской области стрелковый взвод лейтенанта А. А. Чараева столкнулся с мощным огневым сопротивлением противника. Командир взвода поднял бойцов в атаку и под шквальным обстрелом побежал к немецким позициям. Чараев уже почти достиг вражеских траншей, когда навстречу ему выбежал гитлеровский офицер и бросил в него гранату. Увидев, что командиру угрожает смертельная опасность, Галочкин бросился на гранату, накрыв её своим телом. Пожертвовав собой, он спас лейтенанта Чараева, чем обеспечил успех действий взвода. Похоронен на площади Героев в городе Знаменка Кировоградской области Украины.

18 января 1944 года командир 285-го отдельного миномётного полка гвардии майор С. С. Беленький посмертно представил сержанта Виктора Ивановича Галочкина к званию Героя Советского Союза .