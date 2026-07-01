ГАЛЛИЯ ТРАНСАЛЬПИЙСКАЯ

ГА́ЛЛИЯ ТРАНСАЛЬПИ́ЙСКАЯ (лат. Gallia Transalpina, также называлась Дальняя Галлия, Gallia Ulterior). Область от Пиренейских гор и средиземноморского побережья современной Франции до Ла-Манша, Атлантики, Рейна и Западных Альп.

Как геополитическое единство Галлия возникла в I веке до н.э. и просуществовала до V века н.э. Территория Галлии с VI века до н.э. была заселена преимущественно кельтскими народами (римляне называли их галлами, откуда произошло название области), на юге обитали лигурийцы, иберы и греки, на севере – германцы. В 128 году до н.э. жители Массалии обратились за помощью к Риму против салиев, римские войска перешли Альпы, к 121 году до н.э. заняли большую часть южной Галлии и обратили ее в провинцию, которая так и называлась – Провинция (позже Нарбоннская Галлия, ныне Прованс).

В ходе Галльских войн Юлия Цезаря была покорена остальная часть Галлии. Август разделил Галлию на 4 провинции: Нарбоннская Галлия, Лугдунская Галлия, Аквитания и Белгика. При Флавиях были присоединены Декуматские поля, которые были отнесены к Верхней Германии, которая, как и Нижняя Германия, были отделены от Белгики. При Диоклетиане галльские провинции были переразделены на 15, а позже на 16.

Римская политика в I веке до н.э. – I веке н.э. привела к большим восстаниям местных племен (52-51 года до н.э., 12 год до н.э., 21 год н.э., самое крупное – восстание Цивилиса в 69-70 гг.). Позже, однако, Галлия был романизирована, там появилось много городов и вилл, основанных по греко-римским образцам, основным языком была латынь; население Галлии на рубеже I-II веков н.э. оценивается в 10.000.000 человек. Большую роль в экономическом развитии региона играли сельское хозяйство, металлургия, торговля, стимулирующим фактором была и близость легионов, размещенных на Рейне, выступавших потребителями самых разных товаров. Центром Галлии был Лугдун (современный Лион).

В 12 году до н.э. Август учредил Совет Трех Галлий (concillium Trium Gallianum) – собрание представителей провинций Белгики, Аквитании и Лугдунской Галлии для отправления императорского культа. В ходе кризиса III в. промышленное и аграрное производство упали, Галлия подвергалась постоянным нападениям германских племен, а римские императоры не могли обеспечить ей необходимую защиту. Все это привело к росту регионализма и возникновению в 258 году Галльской империи в составе Галлии, Британии и Испании, во главе которой встал Постум (258-268 годы), просуществовавшей до 273 года, когда ее правитель Тетрик не смог противостоять солдатским мятежам и восстанию багаудов и сдался императору Аврелиану. В 406 году в Галлии возникло варварское королевство бургундов, в 418 вестготы на правах федератов получили от римлян часть Аквитании.

Завоевание Галлии было завершено Хлодвигом в 486 году.

Иллюстрация:

Карта Трансальпийской Галлии.