ГАЛЛИЯ ЦИЗАЛЬПИНСКАЯ

ГА́ЛЛИЯ ЦИЗАЛЬПИ́НСКАЯ (лат. Gallia Cisalpina, также называлась Ближняя Галлия или Галлия Тогата, лат. Gallia Citerior, Gallia Togata). Область на севере Италии, лежащая между Альпами, Макрой, Аппенинами и Рубиконом , которая делилась рекой По на Циспаданскую (Gallia Cispadana, между Рубиконом и По) и Транспаданскую (Gallia Transpadana, между По и Альпами).

Большую часть республиканского периода эта область не считалась частью Италии, границы которой проводили по Рубикону. Археологические данные свидетельствуют о том, что в VI веке до н.э. север Италии был заселен этрусками, в V-IV веках из-за Альп начинается проникновение кельтских народов – носителей гальштатской и латенской культур. Первым мигрировавшим племенем были инсубры, осевшие вокруг Медиолана; Тит Ливий подробно рассказывает о переселении других галльских народов. К началу IV в. галлы полностью вытесняют этрусков из этого региона и начинают совершать набеги на другие области Италии, так, в 386 году до н.э. они разграбили Рим.

На протяжении IV-III веков до н.э. галлами продолжают тревожить центральные области Италии, кульминацией этого стало вторжение 225 году до н.э., закончившееся победой Рима и его союзников при Теламоне. Римляне ответили на это походом в Галлию и захватом Медиолана, но окончанию этой кампании помешала II Пуническая война ; галлы поддержали Ганнибала , снабжая его контингентами и продовольствием.

Во II веке до н.э. римляне продолжили присоединение этой территории, закончившееся победой над могущественным племенем бойев. В Циспаданской Галлии было основано несколько римских колоний, заселенных выходцами из центральных областей Италии, в то время, как в Транспаданской части основную массу населения составляли кельты. После Союзнической войны Цизальпинская Галлия была формально отделена от Италии и стала провинцией, ее южная граница проходила по Рубикону; те жители колоний, кто еще не был гражданами, получили римские гражданские права, остальные транспаданцы получили латинское право, что стало поводом для многолетнего недовольства, закончившегося дарованием римского права всем свободным жителям в 49 году до н.э. Юлием Цезарем.

В 42 году до н.э. Цизальпинская Галлия вошла в состав Италии. Со II века до н.э. эта область быстро романизируется и ко времени империи сохраняются лишь слабые следы кельтской культуры. Долины в нижнем течении По после проведенной мелиорации превратились в плодородные земли, а Цизальпинская Галлия – в богатый и процветающий регион.

Иллюстрация:

Карта Цизальпинской Галлии.