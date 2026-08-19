ГАЛЛИЯ
ГАЛЛИЯ (Gallia) - историческая область в Европе, включавшая территории между рекой По и Альпами (Цизальпинская Галлия - Gallia Cisalpina) и между Альпами, Средиземным морем, Пиренеями, Атлантическим океаном (Трансальпийская Галлия - Gallia Transalpina) - территория современной Северной Италии, Франции, Люксембурга, Бельгии, части Нидерландов, части Швейцарии.
Территория Галлии с VI века до нашей эры была заселена кельтами, которых римляне называли галлами (отсюда название «Галлия»). Около 220 года до нашей эры земли между рекой По и Альпами были завоёваны римлянами, превращены в провинцию Цизальпинская Галлия с главным городом Медиолан (Милан) и разделены на Циспаданскую Галлию и Транспаданскую Галлию. При Юлии Цезаре (середина I века до нашей эры) население Цизальпинской Галлии получило права римского гражданства, она стала частью Италии, хотя сохраняла прежнее название.
В 20-х годов II века до нашей эры римляне начали войну с племенами юга Галлии, окончившуюся образованием около 120 года до нашей эры на территории современного Прованса римской провинции с центром Нарбо-Марциус (Нарбонн). В 58-51 годы до нашей эры при Юлии Цезаре была завоёвана остальная Галлия - Галлия Косматая (Комата). В 16 году до нашей эры при Августе Трансальпийская Галлия была разделена на 4 провинции: Нарбонскую Галлию, Лугдунскую Галлию, Аквитанию и Белгику. Проводя политику постепенной романизации и сохраняя национальные особенности развития областей Галлии, римляне с целью устрашения местного населения постоянно держали поблизости на Рейне многочисленную армию. Однако стремление к свободе в разных слоях галльского общества, тяжесть римских налогов и жестокость ростовщиков неоднократно вызывали восстания (52-51 годы, 12 год до нашей эры, 21 год нашей эры; самым крупным было восстание Цивилиса в 69-70 годы нашей эры). Распространение римских форм хозяйства укрепляло экономику Галлии.
В конце I-II веков растут крупные города: Нарбо-Марциус (Нарбонн), Лугдунум (Лион), Немаузус (Ним), Арелат (Арль), Бурдигала (Бордо); высокого уровня достигают сельское хозяйство, металлургия, керамическое и текстильное производство, внешняя и внутренняя торговля. Однако экономический подъём, основанный на эксплуатации рабов и колонов, был недолговечным. Уже с начала III века происходит упадок ремесла и торговли, обеднение городов, сопровождавшееся ростом крупного землевладения и закабалением обращаемых в колонов крестьян. К середине III века кризис усугубляется усиливающимся натиском на Галлию германцев.
В 258 году, в условиях тяжёлого внешнего и внутреннего положения Римской империи, Галлия, а также Британия и Испания отделились от Рима и создали свою империю во главе с Постумом (правил в 258-268 годах). Галльская империя просуществовала 15 лет. Её последний правитель Тетрик (270-273 годы), будучи не в силах справиться с солдатскими мятежами и начавшимся восстанием багаудов, сдался римскому императору Аврелиану, и Галлия вновь была воссоединена с Римской империей. В IV веке территория Галлии была разделена на 17 провинций, вошедших в состав Галльского и Вьенского диоцезов. В результате вторжений варваров на территорию Галлии на Рейне в 406 году возникло так называемое варварское государство бургундов, в 418 году на правах федератов вестготы получили от Рима часть Аквитании. С этого времени германцы захватывают одну часть Галлии за другой. Завоевание Галлии было завершено франкским королём Хлодвигом I, присоединившим в 486 году территорию к северу от реки Луара.
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