ГАЛЛИЯ

ГАЛЛИЯ (Gallia) - историческая область в Европе, включавшая территории между рекой По и Альпами (Ци­заль­пин­ская Галлия - Gallia Cisalpina) и между Альпами, Средиземным морем, Пиренеями, Атлантическим океаном (Тран­саль­пий­ская Галлия - Gallia Trans­al­pina) - тер­ри­то­рия современной Северной Ита­лии, Фран­ции, Люк­сем­бур­га, Бель­гии, час­ти Ни­дер­лан­дов, час­ти Швей­ца­рии.

Тер­ри­то­рия Галлии с VI века до нашей эры бы­ла за­се­ле­на кель­та­ми , ко­то­рых рим­ля­не на­зы­ва­ли гал­ла­ми (от­сю­да название «Гал­лия»). Около 220 года до нашей эры зем­ли ме­ж­ду рекой По и Аль­па­ми бы­ли за­воё­ва­ны рим­ля­на­ми, пре­вра­ще­ны в провинцию Ци­заль­пин­ская Галлия с глав­ным городом Ме­дио­лан (Ми­лан) и раз­де­ле­ны на Цис­па­дан­скую Галлию и Транс­па­дан­скую Галлию. При Юлии Це­за­ре (середина I века до нашей эры) на­се­ле­ние Ци­заль­пин­ской Галлии по­лу­чи­ло пра­ва римского гра­ж­дан­ст­ва, она ста­ла ча­стью Ита­лии, хо­тя со­хра­ня­ла преж­нее на­зва­ние.

В 20-х годов II века до нашей эры рим­ля­не на­ча­ли вой­ну с пле­ме­на­ми юга Галлии, окон­чив­шую­ся об­ра­зо­ва­ни­ем около 120 года до нашей эры на тер­ри­то­рии современного Про­ван­са римской про­вин­ции с цен­тром Нар­бо-Мар­ци­ус (Нар­бонн). В 58-51 годы до нашей эры при Юлии Це­за­ре бы­ла за­воё­ва­на ос­таль­ная Галлия - Гал­лия Кос­ма­тая (Ко­ма­та). В 16 году до нашей эры при Ав­гу­сте Тран­саль­пий­ская Галлия бы­ла раз­де­ле­на на 4 про­вин­ции: Нар­бон­скую Галлию, Лу­гдун­скую Галлию, Ак­ви­та­нию и Бел­ги­ку. Про­во­дя по­ли­ти­ку по­сте­пен­ной ро­ма­ни­за­ции и со­хра­няя национальные осо­бен­но­сти раз­ви­тия об­лас­тей Галлии, рим­ля­не с це­лью уст­ра­ше­ния ме­ст­но­го на­се­ле­ния по­сто­ян­но дер­жа­ли по­бли­зо­сти на Рей­не мно­го­численную ар­мию. Од­на­ко стрем­ле­ние к сво­бо­де в раз­ных сло­ях галль­ско­го об­ще­ст­ва, тя­жесть римских на­ло­гов и жес­то­кость рос­тов­щи­ков не­од­но­крат­но вы­зы­ва­ли вос­ста­ния (52-51 годы, 12 год до нашей эры, 21 год нашей эры; са­мым круп­ным бы­ло вос­ста­ние Ци­ви­ли­са в 69-70 годы нашей эры). Рас­про­стра­не­ние римских форм хо­зяй­ст­ва ук­ре­п­ля­ло эко­но­ми­ку Галлии.

В конце I-II веков рас­тут круп­ные го­ро­да: Нар­бо-Мар­ци­ус (Нар­бонн), Лу­гду­нум (Ли­он), Не­мау­зус (Ним), Аре­лат (Арль), Бур­ди­га­ла (Бор­до); вы­со­ко­го уров­ня дос­ти­га­ют сельское хозяйство, ме­тал­лур­гия, ке­ра­мическое и тек­стиль­ное про­изводство, внеш­няя и внутренняя тор­гов­ля. Од­на­ко эко­но­мический подъ­ём, ос­но­ван­ный на экс­плуа­та­ции ра­бов и ко­ло­нов, был не­дол­го­веч­ным. Уже с начала III века про­ис­хо­дит упа­док ре­мес­ла и тор­гов­ли, обед­не­ние го­ро­дов, со­про­во­ж­дав­шее­ся рос­том круп­но­го зем­ле­вла­де­ния и за­ка­ба­ле­ни­ем об­ра­щае­мых в ко­ло­нов кре­сть­ян. К середине III века кри­зис усу­губ­ля­ет­ся уси­ли­ваю­щим­ся на­тис­ком на Галлию гер­ман­цев .

В 258 году, в ус­ло­ви­ях тя­жё­ло­го внеш­не­го и внутреннего по­ло­же­ния Римской им­пе­рии, Галлия, а так­же Бри­та­ния и Ис­па­ния от­де­ли­лись от Ри­ма и соз­да­ли свою им­пе­рию во гла­ве с По­сту­мом (пра­вил в 258-268 годах). Галль­ская им­пе­рия про­су­ще­ст­во­ва­ла 15 лет. Её по­след­ний пра­ви­тель Тет­рик (270-273 годы), бу­ду­чи не в си­лах спра­вить­ся с сол­дат­ски­ми мя­те­жа­ми и на­чав­шим­ся вос­ста­ни­ем ба­гау­дов, сдал­ся римскому императору Ав­ре­лиа­ну, и Галлия вновь бы­ла вос­со­еди­не­на с Римской им­пе­ри­ей . В IV веке тер­ри­то­рия Галлии бы­ла раз­де­ле­на на 17 про­вин­ций, во­шед­ших в со­став Галль­ско­го и Вьен­ско­го дио­це­зов. В ре­зуль­та­те втор­же­ний вар­ва­ров на тер­ри­то­рию Галлии на Рей­не в 406 году воз­ник­ло так называемое вар­вар­ское го­су­дар­ст­во бур­гун­дов, в 418 году на пра­вах фе­де­ра­тов вест­го­ты по­лу­чи­ли от Ри­ма часть Ак­ви­та­нии. С это­го вре­ме­ни гер­ман­цы за­хва­ты­ва­ют од­ну часть Галлии за дру­гой. За­вое­ва­ние Галлии бы­ло за­вер­ше­но франк­ским ко­ро­лём Хло­дви­гом I, при­сое­ди­нив­шим в 486 году тер­ри­то­рию к се­ве­ру от реки Луа­ра.

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