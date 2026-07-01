ГАЛЛИКАНСТВО
ГАЛЛИКАНСТВО - совокупность церковно-политических доктрин, ключевыми идеями которых были: ограничение власти римских понтификов над католической церковью во Франции; обоснование прерогатив светской власти в вопросах церковной юрисдикции, а также права на более широкое самоопределение для французской национальной католической церкви.
Многие исследователи видят истоки Галликанства в политике Людовика IX Святого, направленной на укрепление независимости французского епископата от Рима путём установления процедуры епископского избрания капитулами, в истории противостояния Филиппа IV Красивого и папы Римского Бонифация VIII, а также в политике французской короны на Вьеннском соборе. В XV - начале XVI веков идея осуществления прерогатив светской власти в вопросах церковной юрисдикции получила дальнейшее развитие в связи с усилением французского централизованного государства и увеличением значения Соборного движения в жизни католической церкви (смотрите также Прагматическая санкция 1438 года, Болонский конкордат 1516 года). Особенно чётко галликанская доктрина была сформулирована в конце XVI века французским историком и правоведом Пьером Питу (1538 или 1539-1596 годы) в сочинении «О вольностях галликанской Церкви» («Les libertés de l’Église gallicane», 1594 год). Согласно Питу, свободы Галликанской церкви исходят из двух основных принципов: из исключения любой возможности регламентации римскими понтификами сферы светского управления на землях, на которые распространяется суверенитет французского короля, а также из ограничения всей полноты власти римских понтификов канонами и определениями соборов, которые издавна были приняты во французском королевстве. В XVI - 1-й половине XVII веков основные положения галликанской доктрины разрабатывались в трудах Ш. дю Молена (1500-1566 годы), Ж. Лешасье (1550-1625 годы), П. Дюпюи (1582-1651 годы), Ж. Лануа (1603-1678 годы).
В 1660-1680-е годы - период так называемого галликанского противостояния, связанного с политикой Людовика XIV, направленной в том числе на утверждение собственных прав на доходы от всех вакантных епископств королевства (так называемая светская регалия) и на назначение епископов и аббатов на спорных территориях (основной предмет Пизанского трактата 1664 года), а также с оппозицией этой политике пап Александра VII (1655-1667 годы), Климента X (1670-1676 годы) и Иннокентия XI. В это время существенно усилилась политическая составляющая галликанской доктрины. Кульминацией противостояния стали созыв Всеобщей ассамблеи французского духовенства (1681 год) и подготовка Ж.Б. Боссюэ «Декларации четырёх статей» («Déclaration les quatre articles», 1682 год). Будучи подтверждена королём и опубликована как государственный закон, «Декларация» стала обязательной для всего королевства. В последней четверти XVII - начале XVIII веков намечается общий упадок Галликанства, обусловленный в том числе неблагоприятно сложившимися для Франции внешнеполитическими обстоятельствами, а также умелой политикой пап Александра VIII (1689-1691 годы) и Иннокентия XII (1691-1700 годы).
На протяжении XVIII-XIX веков Галликанство из церковно-политической доктрины постепенно превращается в одно из оппозиционных течений, распространённое преимущественно среди французского низшего и среднего клира. Деятельность Пия IX и Льва XIII, направленная на унификацию литургического обихода, а также вынужденное принятие французским епископатом догмата о непогрешимости папы Римского в его суждениях ex cathedra (как один из важнейших итогов работы Ватиканского I собора) окончательно подорвали позиции Галликанства как оппозиционного течения в среде французского духовенства, отстаивавшего для французской национальной церкви, остающейся в лоне католицизма, право на более широкое самоопределение.
В начале XXI века некоторые идеи Галликанства продолжают использоваться рядом французских публицистов, социологов, общественных деятелей.