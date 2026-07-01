ГАЛЛИКАНСТВО

ГАЛЛИКАНСТВО - совокупность церковно-политических доктрин, ключевыми идеями которых были: ограничение власти римских понтификов над католической церковью во Франции; обос­но­ва­ние пре­ро­га­тив свет­ской вла­сти в во­про­сах цер­ков­ной юрис­дик­ции, а так­же пра­ва на бо­лее ши­ро­кое са­мо­оп­ре­де­ле­ние для французской национальной ка­то­лической церк­ви .

Многие ис­сле­до­ва­те­ли ви­дят ис­то­ки Галликанства в по­ли­ти­ке Лю­до­ви­ка IX Свя­то­го , на­прав­лен­ной на ук­ре­п­ле­ние не­за­ви­си­мо­сти французского епи­ско­па­та от Ри­ма пу­тём ус­та­нов­ле­ния про­це­ду­ры епи­скоп­ско­го из­бра­ния ка­пи­ту­ла­ми, в ис­то­рии про­ти­во­стоя­ния Фи­лип­па IV Кра­си­во­го и па­пы Рим­ско­го Бо­ни­фа­ция VIII, а так­же в по­ли­ти­ке французской ко­ро­ны на Вьенн­ском со­бо­ре. В XV - начале XVI веков идея осу­ще­ст­в­ле­ния пре­ро­га­тив свет­ской вла­сти в во­про­сах цер­ков­ной юрис­дик­ции по­лу­чи­ла даль­ней­шее раз­ви­тие в свя­зи с уси­ле­ни­ем французского цен­тра­ли­зованного го­су­дар­ст­ва и уве­ли­че­ни­ем зна­че­ния Со­бор­но­го дви­же­ния в жиз­ни ка­то­лической церк­ви (смотрите так­же Праг­ма­ти­че­ская санк­ция 1438 года, Бо­лон­ский кон­кор­дат 1516 года). Осо­бен­но чёт­ко гал­ли­кан­ская док­три­на бы­ла сфор­му­ли­ро­ва­на в конце XVI века французским ис­то­ри­ком и пра­во­ве­дом Пье­ром Пи­ту (1538 или 1539-1596 годы) в сочинении «О воль­но­стях гал­ли­кан­ской Церк­ви» («Les liber­tés de l’Église gallicane», 1594 год). Со­глас­но Пи­ту, сво­бо­ды Гал­ли­кан­ской церк­ви ис­хо­дят из двух основных прин­ци­пов: из ис­клю­че­ния лю­бой воз­мож­но­сти рег­ла­мен­та­ции римскими пон­ти­фи­ка­ми сфе­ры свет­ско­го управ­ле­ния на зем­лях, на ко­то­рые рас­про­стра­ня­ет­ся су­ве­ре­ни­тет французского ко­ро­ля, а так­же из ог­ра­ни­че­ния всей пол­но­ты вла­сти римских пон­ти­фи­ков ка­но­на­ми и оп­ре­де­ле­ния­ми со­бо­ров, ко­то­рые из­дав­на бы­ли при­ня­ты во французском ко­ро­лев­ст­ве. В XVI - 1-й половине XVII веков основные по­ло­же­ния гал­ли­кан­ской док­три­ны раз­ра­ба­ты­ва­лись в тру­дах Ш. дю Мо­ле­на (1500-1566 годы), Ж. Ле­ша­сье (1550-1625 годы), П. Дю­пюи (1582-1651 годы), Ж. Ла­нуа (1603-1678 годы).

В 1660-1680-е годы - пе­ри­од так называемого гал­ликан­ско­го про­ти­во­стоя­ния, свя­зан­но­го с по­ли­ти­кой Лю­до­ви­ка XIV , на­прав­лен­ной в том числе на ут­вер­жде­ние собственных прав на до­хо­ды от всех ва­кант­ных епи­скопств ко­ро­лев­ст­ва (так называемая свет­ская ре­га­лия) и на на­зна­че­ние епи­ско­пов и абба­тов на спор­ных тер­ри­то­ри­ях (основной пред­мет Пи­зан­ско­го трак­та­та 1664 года), а так­же с оп­по­зи­ци­ей этой по­ли­ти­ке пап Алек­сан­д­ра VII (1655-1667 годы), Кли­мен­та X (1670-1676 годы) и Ин­но­кен­тия XI. В это вре­мя су­ще­ст­вен­но уси­ли­лась по­ли­тическая со­став­ляю­щая гал­ли­кан­ской док­три­ны. Куль­ми­на­ци­ей про­ти­во­стоя­ния стали со­зыв Все­об­щей ас­самб­леи французского ду­хо­вен­ст­ва (1681 год) и под­го­тов­ка Ж.Б. Бос­сюэ «Дек­ла­ра­ции че­ты­рёх ста­тей» («Déc­laration les quatre articles», 1682 год). Бу­ду­чи под­твер­жде­на ко­ро­лём и опуб­ли­ко­ва­на как государственный за­кон, «Дек­ла­ра­ция» ста­ла обя­за­тель­ной для все­го ко­ро­лев­ст­ва. В по­след­ней четверти XVII - начале XVIII веков на­ме­ча­ет­ся об­щий упа­док Галликанства, обу­слов­лен­ный в том числе не­бла­го­при­ят­но сло­жив­ши­ми­ся для Фран­ции внеш­не­по­ли­тическими об­стоя­тель­ст­ва­ми, а так­же уме­лой по­ли­ти­кой пап Алек­сан­д­ра VIII (1689-1691 годы) и Ин­но­кен­тия XII (1691-1700 годы).

На про­тя­же­нии XVIII-XIX веков Галликанство из цер­ков­но-по­ли­тической док­три­ны по­сте­пен­но пре­вра­ща­ет­ся в од­но из оп­по­зиционных те­че­ний, рас­про­стра­нён­ное пре­имущественно сре­ди французского низ­ше­го и сред­не­го кли­ра. Дея­тель­ность Пия IX и Льва XIII , на­прав­лен­ная на уни­фи­ка­цию ли­тур­гического оби­хо­да, а так­же вы­ну­ж­ден­ное при­ня­тие французским епи­ско­па­том дог­ма­та о не­по­гре­ши­мо­сти па­пы Рим­ско­го в его су­ж­де­ни­ях ex cathedra (как один из важ­ней­ших ито­гов ра­бо­ты Ва­ти­кан­ско­го I со­бо­ра) окон­ча­тель­но по­дор­ва­ли по­зи­ции Галликанства как оп­по­зиционного те­че­ния в сре­де французского ду­хо­вен­ст­ва, от­стаи­вав­ше­го для французской национальной церк­ви, ос­таю­щей­ся в ло­не ка­то­ли­циз­ма, пра­во на бо­лее ши­ро­кое са­мо­оп­ре­де­ле­ние.

В начале XXI века не­ко­то­рые идеи Галликанства про­дол­жа­ют ис­поль­зо­вать­ся ря­дом французских пуб­ли­ци­стов, со­цио­ло­гов, об­щественных дея­те­лей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)