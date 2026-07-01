ГАЛЛИКАНСКОЕ ПЕНИЕ

ГАЛЛИКАНСКОЕ ПЕНИЕ - обобщенное название различных певческих стилей, характерных для региональных разновидностей галликанского обряда.

Точка зрения, в соответствии с которой термин «галликанское пение» применим для обозначения др. певческих традиций Западной Церкви (амвросианского пения, староиспанского или испано-моcарабского пения, беневентанского пения (смотрите в статье Беневентанский обряд) и др.) в настоящее время выходит из употребления, что не отрицает связей галликанского стиля с др. древнейшими видами церковного пения и в отдельных случаях использования одних и тех же текстов и мелодий . Границы распространения галликанского пения совпадают с территорией галльских провинций Римской империи (включая часть Северной Испании).

Галликанское пение достигло наибольшего расцвета в Нарбоне, Тулузе, Лионе, Арле и Отёне, т. е. в городах, развившихся еще в римскую эпоху и ставших крупными литургическими центрами древней Галльской Церкви. В VIII-IX веках вместе с введением в Галлии (как и во всем государстве Каролингов ) римского обряда галликанское пение выходит из употребления и сменяется григорианским пением. Однако некоторые галликанские песнопения вошли в новый певческий репертуар и повлияли на его стилистические особенности. После романизации церковной жизни Галлии отдельные службы или распевы могли сочиняться по старым галликанским образцам. Стиль церковной музыки, распространенный во Франции XVII-XVIII веков и также называемый галликанским, или старогалльским (vieux gaulois), пением, ничем, кроме названия, с древним галликанским пением не связан.

Источники

Начало вытеснения галликанского пения из обихода приходится на период в истории латинского церковного пения, отмеченный полным господством устной традиции. В период введения (IX век; по некоторым гипотезам - конец VIII века) и распространения ранней невменной нотации (2-я половина IX века- Х век; в некоторых регионах позднее; смотрите также статью Невмы ) галликанское пение превратилось в реликтовую традицию, постепенно уходившую из обихода. Ни одной полной певческой книги галликанского пения не сохранилось, и реконструкция его репертуара в сколько-нибудь полном объеме невозможна. Источниками по истории галликанского пения являются: 1) ненотированные богослужебные книги древнейших латинских литургических традиций, сохранившие тексты галликанского пения; 2) ранние церковные документы и свидетельства современников о распространении галликанского пения и о его особенностях; 3) певческие книги григорианской традиции (как нотированные, так и ненотированные), сохранившие отдельные галликанские распевы. Выделение в григорианских источниках галликанских песнопений возможно, как правило, в тех случаях, когда тексты этих песнопений встречаются в богослужебных книгах т. н. «неримских» обрядов и при этом не встречаются в певческих книгах, созданных в самом Риме (смотрите Староримское пение).

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