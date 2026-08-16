ГАЛЛИКАНЍЗМ (gallicanisme)

Термин, который стал активно использоваться в XIX в., обозначая доктрину автономии французской церкви в католическом мире и ее особое положение в отношении французской монархии.

Галликанизм и его идеи утверждались постепенно, начиная со времени Филиппа IV Красивого и его победы в конфликте с папой Бонифацием VIII (1302-1303). Последующие затем Авиньонское пленение пап (1309-1378) и Великая Схизма (1378-1429), а также соборы в Пизе, Констанце и Базеле (1409, 1415, 1431) позволили французской короне принять Прагматическую санкцию в Бурже в 1438 г., которая провозглашала приоритет вселенских соборов над властью римских пап, устанавливала выборность аббатов и епископов при королевской рекомендации, отменяла право папы на раздачу церковных бенефициев, ограничивала аннаты и обращение к папскому суду, минуя суды Франции.

Болонский конкордат, заключенный между Франциском I и папой Львом X в 1516 г. и смягчивший положения Прагматической санкции, подтвердил право короля Франции распоряжаться церковными бенефициями , что сняло вопрос о возможной секуляризации земель, оставив папе право формально утверждать королевский выбор аббатов и епископов. Вместе с тем корона признавала право папы творить высший церковный суд.

События Религиозных войн во Франции (1559-1598) в какой-то мере подорвали воплощение принципов галликанизма, поскольку в это время активизировались ультракатолики, опиравшиеся на Католическую Лигу, Сорбонну и орден иезуитов, и стремившиеся восстановить прежний папский авторитет, изгнать и уничтожить всех протестантов Франции. За свои политические решения Генрих III и Генрих IV подвергались отлучению от церкви.

Однако уже к концу войн и победы короны галликанизм стал вновь актуален, о чем свидетельствует книга Пьера Питу «Свободы галликанской церкви» (1594 г.), где в 83-х тезисах доказывалось право парламентских судов творить высшее правосудие, не прибегая к суду понтифика.

Окончательно доктрина галликанизма была выработана на ассамблее французского духовенства в 1682 г. Ее идеологом был епископ Мо, Ж.-Б. Боссюэ.

Четыре основных тезиса легли в основу этой доктрины:

короли должны находиться выше церковной власти, которая не вправе освобождать подданных от присяги монарху;

решения вселенских соборов объявлялись важнее власти римских понтификов;

свободы галликанской церкви признавались незыблемыми;

решения папы по вопросам веры оставались приоритетными, при условии поддержки всей церкви.

Борьба с папством, отказывающимся принимать эти положения на протяжении всего XVIII в., продолжалась вплоть Французской революции 1789 г., когда окончательно победил «парламентский» галликанизм.

Иллюстрация:

Титульный лист сочинения Боссюэ "В защиту постановлений Ассамблеи французского духовенства 1682 г.". Льеж, 1768

Автор статьи: Шишкин В.В.