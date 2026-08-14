Галлиен (лат. Gallienus), Публий Лициний Эгнатий (ок. 218, Этрурия (?) ‒ ок. 09.268, под Медиоланом, совр. Милан)

Галлие́н (лат. Gallienus), Публий Лициний Эгнатий (ок. 218, Этрурия (?) — ок. 09.268, под Медиоланом, совр. Милан) — римский император (253—268), сын и соправитель Валериана (253—260). Воевал на Дунае, затем на Рейне, где защищал Галлию от алеманнов и франков (254), противостоял вторжениям готов и карпов в Дакию (256). В 258 франки через Галлию прошли опустошительным набегом до Испании, алеманны дошли до Медиолана, где их разбил Г. (260). В 258—260 маркоманны, роксоланы и др., прорвав дунай­ский лимес, разорили Паннонию, на территории которой Г. разрешил поселиться маркоманам. После гибели Валериана (260) Г., столкнувшийся с восстаниями провинциальных узурпаторов в Египте, Иллирии и Галлии, признал правителя Пальмиры Одената императором Востока. Правление Г., на редкость длительное для III в., пришлось на время максимального развала Римской империи. Вместе с тем реформы Г., особенно военная (после 263), в ходе которой в армии были уничтожены сословные привилегии, от командования отстранены сенаторы и созданы крупные мобильные конные соединения, заложили основы последующего восстановления империи. Главной базой обновленной армии стал Медиолан. Именно там укрепился узурпатор Авреол, на борьбу с которым поспешил Г., воевавший с готами. Во время осады города (сентябрь 268) Г. был убит в результате заговора. Г. был хорошо образован, писал стихи, дружил с философом Плотином, отличался веротерпимостью. Образ его в исторической традиции крайне противоречив.

Лит.: Штаерман Е. М. Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях Римской империи. М., 1957. С. 420—448; Глушанин Е. П. Предпосылки реформ Галлиена и их место в процессе трансформации римской армии // Страны Средиземноморья в античную и средневековую эпохи. Проблемы социально-политической истории. Горький, 1985. С. 95—105; De Blois L. The Po­licy of the Emperor Gallienus. Leiden, 1976. Е. В. Ляпустина.