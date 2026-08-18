ГАЛЛИ-БИББИЕНА
ГАЛЛИ-БИББИЕНА - семья итальянских сценографов, архитекторов и живописцев-декораторов 2-й половины XVII-XVIII веков.
Представители позднего барокко, Галли-Биббиена создавали пышные архитектурные декорации преимущественно для постановок опер-сериа; благодаря деятельности во многих городах Европы были главными законодателями вкуса в области театрально-декорационного искусства своей эпохи.
Родоначальник семьи - Джованни Мария (Старший) (1618 или 1625 годы, Биббиена, близ Болоньи - 21.06.1665 год, Болонья), обучался в Болонье у Ф. Альбани и М. Альдровандини. Писал ведуты, фрески (в Палаццо Комунале и церкви дель- Джезу в Болонье и др.). Его дети - дочь, живописец Мария Ориана (1656-1749 годы), и сыновья, Фердинандо и Франческо, крупнейшие представители художественной династии.
Фердинандо (18.08.1657 год, Болонья - 03.01.1743 год, там же), учился в Болонье у М. Альдровандини, К. Чиньяни, Дж.А. Маннини, Э. Ривани (некогда машиниста театра в Версале) и архитектора Дж.Дж. Монти. Около 30 лет работал в Парме (с 1697 года «первый придворный архитектор») и Пьяченце, исполнял декоративные работы (в «Театро Фарнезе» в Парме, в церквах), оформлял празднества, церемонии и спектакли. В 1708 году приглашён эрцгерцогом Карлом Австрийским (будущим императором Карлом VI) в Барселону, затем в Вену (1712-1716 годы), где оформлял спектакли и церемонии. В Мантуе построил «Театро Реале» (1731-1735 годы). В сценографии, отказавшись от ренессансного принципа симметричного построения декораций, стремился к созданию динамичной пространственности за счёт глубинной диагональной перспективы, совмещения различных точек зрения, живописного иллюзионизма (работал в театрах Венеции, Неаполя, Генуи, Болоньи, Турина, Милана, Мантуи и др.). Его теоретические труды об архитектуре и законах её перспективного изображения оказали большое воздействие на европейскую сценографию XVIII - начале XIX веков. Отец сценографов и архитекторов Алессандро (1686-1748 годы), Антонио Луиджи, Джованни Марии (Младшего) (1693 или 1694-1777 годы) и Джузеппе.
Франческо (12.12.1659 год, Болонья - 20.01.1739 год, там же), учился в Болонье у Л. Пазинелли и К. Чиньяни (1672-1673 годы). Исполнял росписи церквей и дворцов (Палаццо Фантуцци в Болонье, 1678-1684 годы; Палаццо Дукале в Пьяченце, 1682 год, и др.). Позднее работал в Риме, был придворным архитектором в Мантуе. Построил оперные театры в Вене (1704 год), Нанси (1708-1709 годы), «Театро Филармонико» в Вероне (около 1715 года) и «Театро Алиберти» в Риме (1720 год; оба - вместе с Антонио Луиджи). Оформлял спектакли придворного театра в Вене, в театрах Генуи, Неаполя (оперы А. Скарлатти), Милана, Вероны, Венеции и др. В 1726 году вернулся в Болонью, где возглавлял академию Клементина. Отец сценографа и архитектора Джованни Карло Сичинио (1717-1760 годы), работавшего в Болонье, Милане и Лиссабоне (с 1752 года).
Джузеппе (05.01.1696 год, Парма - начало 1757 года, Берлин), работал с отцом в Вене над оформлением императорских празднеств и церемоний; с 1727 года главный придворный художник театра. По его проекту перестроен Маркграфский театр в Байрёйте (1744-1748 годы; также декоративные росписи, совместно с сыном Карло) - один из лучших сохранившихся барочных театральных залов. Затем был «первым театральным архитектором» в Дрездене (построил оперный театр в Цвингере, 1737-1738 годы, не сохранилось; оформлял постановки опер Н. Йоммелли, И.А. Хассе и др.); сотрудничал также с театрами Венеции (сценография опер А. Вивальди, 1742-1743 годы), Праги, Берлина (с 1754 года), Мюнхена, Линца. Виртуозно использовал иллюзионистические пространственные эффекты; одним из первых применил транспарантные (просвечивающие) декорации. Автор теоретического труда «Архитектура и перспектива» («Architetture e prospettive», 1740-1743 годы). Отец сценографов Карло Игнацио и Фердинандо Антонио (умер после 1778 года).
Антонио Луиджи [01.01.1698 (по другим сведениям, 16.01.1700 года), Парма - 28.01.1774 года, Милан], обучался в Болонье у Дж.Дж. дель Соле, Ф. Торелли и М.А. Франческини. В 1712-1717, 1721-1740 и 1745-1751 годы жил в Вене; с 1727 года «второй придворный театральный архитектор». Сотрудничал с отцом и братом Джузеппе в работе над оформлением опер в придворном театре. Исполнял живописный декор церквей в Вене (церковь Святого Петра, 1730-1732 годы), Пресбурге (ныне Братислава), Мельке, Гурке и др.; оформлял церемонии (погребение императора Карла VI в 1740 году). Работал также в Сиене (в 1753 году построил театр в Палаццо Публико; не сохранилось), Пистое, Ливорно, Парме, Милане; во Флоренции реконструировал «Театро делла Пергола» (1755 год). В Болонье построил «Театро Комунале» (1756-1763 годы), оформлял спектакли (оперы К.В. Глюка, В. Манфредини и др.), исполнил росписи в Палаццо Комунале (1762-1763 годы) и др. Член академии Клементина. В Саббионете декорировал церковь Вознесения Богоматери (1768 год; возможно, по эскизам Фердинандо); в Мантуе построил «Театро Шентифико» («Научный театр») в академии Виргилиана (1767-1769 годы) и фасад церкви Сан-Барнаба; исполнил роспись одного из залов в Палаццо Дукале.
Карло Игнацио (крещён 08.02.1721 года, Вена - 1787 год, Флоренция), сын и ученик Джузеппе. Работал в Байрёйте (с 1745 года), Мюнхене (1753-1756 годы), Риме, Болонье, Лондоне; в 1763-1772 годы оформлял придворные спектакли в Берлине (оперы И.А. Хассе, И.Ф. Агриколы и др.). Затем работал в Неаполе, Павии (создал план «Театро Гранде», 1773 год), Санкт-Петербурге (до 1778 года), Стокгольме и Дроттнингхольме. Сценография Карло Галли-Биббиена отмечена дробностью тщательно выписанных форм и суховатостью исполнения. В 1767 году в Тревизо у него обучался П. ди Г. Гонзаго.
Сочинения:
Galli-Bibiena F. Varie opere di prospettiva… Bologna, [1704];
idem. L’architettura civile preparata sulla geometria… Parma, 1711;
idem. Direzione a giovani studenti nel disegno dell’architettura civile. Bologna, 1725;
idem. Direzioni delle prospettive teoriche… 2 ed. Bologna, 1753.
Иллюстрация:
Франческо Галли-Биббиена. Эскиз архитектурной декорации для придворного театра в Вене. Рисунок; темпера. Собрание Тордини (Милан). Архив БРЭ.