Галлер (Халлер) (нем. Haller), Бертольд (1492, Альдинген, Германия ‒ 25.02.1536, Берн)

Га́ллер (Халлер) (нем. Haller), Берто́льд (1492, Альдинген, Германия — 25.02.1536, Берн) — один из лидеров Реформации в Швейцарии. Родился предположительно в крестьянской семье, учился в школе в Пфорцхейме (совр. Баден-Вюртемберг, Германия). С 1510 изучал теологию в университете Кельна. Там познакомился и подружился с Ф. Меланхтоном. Покинув Кельн, работал учителем в Роттвейле, а в 1513 переехал в Берн, где продолжил преподавание. В 1520 стал священником Бернского кафедрального собора. В 1521 встретился в Цюрихе с У. Цвингли, который стал его духовным наставником. Переписка с Цвингли продолжалась многие годы. С 1522 Г. вместе с францисканцем С. Мейером предпринимал попытки проведения Реформации в Берне, но всякий раз наталкивался на ожесточенное сопротивление. Церковный собор осудил Г. как «еретика и лжеца». В 1525 Г. прекратил служить мессу, а в 1526 принимал участие в Баденском диспуте. В 1528 в Берне состоялся спор о вере, в результате которого 7 февраля был принят составленный Г. Реформационный эдикт. В 1531—1532 Г. принимал активное участие в разработке «Пасторского руководства», одобренного Бернским синодом. С 1532 возглавлял реформаторскую церковь Берна.

Соч.: Berner Synodus: Ordnung wie sich die Pfarrer und Prediger zu Statt und Land // Der Berner Synodus von 1532. Edition und Abhandlungen zum Jubiläumsjahr 1982. Berg, 1984.

Лит.: Hasler D. Berchtold Haller, 1494—1536. Bern, 1994. А. В. Лазарева.