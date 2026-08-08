ГАЛЛЕР АЛЬБРЕХТ ФОН

ГАЛЛЕР АЛЬБРЕХТ ФОН - швейцарский естествоиспытатель, анатом, физиолог и писатель.

Почетный иностранный член Пе­тербургской АН (с 1776 года), член Лон­дон­ско­го ко­ро­лев­ско­го общества (с 1739 года), член Па­риж­ской АН (с 1754 года) и ря­да других ака­де­мий на­ук. По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в Тю­бин­ген­ском и Лей­ден­ском университетах. В 1727-1728 годы со­вер­шен­ст­во­вал­ся в об­лас­ти ме­ди­ци­ны в Па­ри­же и Кем­брид­же. С 1727 года доктор ме­ди­ци­ны, в 1736-1753 годы профессор Гёт­тин­ген­ско­го университета, где ос­но­вал ана­то­мический те­атр и бо­та­нический сад; в 1751 году соз­дал в Гёт­тин­ге­не Ко­ро­лев­ское общество на­ук, был из­бран его пре­зи­ден­том; с 1753 года в Бер­не, где за­ни­мал­ся на­учной и литературной дея­тель­но­стью.

Пред­ло­жил сис­те­му рас­те­ний, ос­но­ван­ную на строе­нии пло­да и мор­фо­ло­гических при­зна­ках. Опи­сал ме­ха­низм внеш­не­го ды­ха­ния, роль жёл­чи в эмуль­ги­ро­ва­нии жи­ров, свой­ст­ва мы­шеч­ных во­ло­кон (уп­ру­гость, спо­соб­ность реа­ги­ро­вать со­кра­ще­ни­ем при раз­дра­же­нии). Внёс ряд до­пол­не­ний к уче­нию У. Гар­вея, уточ­нив связь различных звень­ев сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния. Со­став­лен­ные им ана­то­мические таб­ли­цы («Ico­nes anatomicae», vol. 1–8, 1743-1756 годы) дол­гое вре­мя яв­ля­лись луч­шим по­со­би­ем по изу­че­нию ана­то­мии. Ав­тор книг по об­щей фи­зио­ло­гии че­ло­ве­ка («Elementa physio­lo­giae corporis humani», vol. 1–8, 1757-1766 годы). Од­ним из пер­вых об­ра­тил вни­ма­ние на связь ме­ж­ду струк­ту­рой и функ­ция­ми ор­га­нов и сис­тем. Ис­сле­до­вал ана­то­мию по­ло­вых ор­га­нов и моз­га че­ло­ве­ка. Пер­вым упот­ре­бил (1776 год) тер­мин «фи­зио­ло­гия» для оп­ре­де­ле­ния жиз­не­дея­тель­но­сти здо­ро­во­го ор­га­низ­ма.

Ав­тор опи­са­тель­но-ди­дак­тической по­эмы «Аль­пы» («Die Alpen», 1729 год, опубликовано в 1732 году; русский перевод в про­зе - 1798 год), где впер­вые в не­мец­коя­зыч­ной по­эзии вы­ра­же­но вос­хи­ще­ние кра­со­той ди­кой при­ро­ды (гор­но­го ланд­шаф­та, во­до­па­дов и др.); соз­дан­ный в по­эме идеа­ли­зи­рованный об­раз швейцарских гор­цев на дол­гие го­ды оп­ре­де­лил вос­при­ятие Швей­ца­рии как пат­ри­ар­халь­ной стра­ны. Сре­ди других ху­дожественных про­из­ве­де­ний: сборник «Швей­цар­ские сти­хи» («Versuch schweizerischer Gedichte», 1732 год), фи­лосовские по­эмы «Мыс­ли о ра­зу­ме, суе­ве­рии и не­ве­рии» («Gedanken über Vernunft, Aberglauben und Unglauben», 1732 год), «О про­ис­хо­ж­де­нии зла» («Über den Ursprung des Übels», 1734 год; русский перевод Н.М. Ка­рам­зи­на , 1786 год), а так­же по­ли­тические ро­ма­ны, изо­бра­жав­шие различные фор­мы государственного прав­ле­ния: ази­атскую дес­по­тию [«Узонг» («Usong», 1771 год)], кон­сти­ту­ци­он­ную мо­нар­хию [«Альф­ред, ко­роль анг­ло­сак­сов» («Alfred, König der Angel-Sachsen», 1773 год; русский перевод 1784 года)], ари­сто­кра­тическую рес­пуб­ли­ку [«Фа­бий и Ка­тон» («Fabius und Cato», 1774 год; русский перевод 1793 года)]. Ис­то­ри­ко-куль­тур­ный ин­те­рес пред­став­ля­ют «Днев­ник» («Tage­buch», 1787 год) и «Днев­ни­ки пу­те­ше­ст­вий Альб­рех­та фон Гал­ле­ра в Гер­ма­нию, Гол­лан­дию и Анг­лию в 1723-1727» («Al­brecht von Haller’s Tagebücher seiner Rei­sen nach Deuts­ch­land, Holland und England 1723-1727» (опубликовано в 1883 году). В Рос­сии ху­дожественные про­из­ве­де­ния Галлера на­ча­ли пе­ре­во­дить с 1761 года.

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