ГАЛЛЕР АЛЬБРЕХТ ФОН
ГАЛЛЕР АЛЬБРЕХТ ФОН - швейцарский естествоиспытатель, анатом, физиолог и писатель.
Почетный иностранный член Петербургской АН (с 1776 года), член Лондонского королевского общества (с 1739 года), член Парижской АН (с 1754 года) и ряда других академий наук. Получил образование в Тюбингенском и Лейденском университетах. В 1727-1728 годы совершенствовался в области медицины в Париже и Кембридже. С 1727 года доктор медицины, в 1736-1753 годы профессор Гёттингенского университета, где основал анатомический театр и ботанический сад; в 1751 году создал в Гёттингене Королевское общество наук, был избран его президентом; с 1753 года в Берне, где занимался научной и литературной деятельностью.
Предложил систему растений, основанную на строении плода и морфологических признаках. Описал механизм внешнего дыхания, роль жёлчи в эмульгировании жиров, свойства мышечных волокон (упругость, способность реагировать сокращением при раздражении). Внёс ряд дополнений к учению У. Гарвея, уточнив связь различных звеньев системы кровообращения. Составленные им анатомические таблицы («Icones anatomicae», vol. 1–8, 1743-1756 годы) долгое время являлись лучшим пособием по изучению анатомии. Автор книг по общей физиологии человека («Elementa physiologiae corporis humani», vol. 1–8, 1757-1766 годы). Одним из первых обратил внимание на связь между структурой и функциями органов и систем. Исследовал анатомию половых органов и мозга человека. Первым употребил (1776 год) термин «физиология» для определения жизнедеятельности здорового организма.
Автор описательно-дидактической поэмы «Альпы» («Die Alpen», 1729 год, опубликовано в 1732 году; русский перевод в прозе - 1798 год), где впервые в немецкоязычной поэзии выражено восхищение красотой дикой природы (горного ландшафта, водопадов и др.); созданный в поэме идеализированный образ швейцарских горцев на долгие годы определил восприятие Швейцарии как патриархальной страны. Среди других художественных произведений: сборник «Швейцарские стихи» («Versuch schweizerischer Gedichte», 1732 год), филосовские поэмы «Мысли о разуме, суеверии и неверии» («Gedanken über Vernunft, Aberglauben und Unglauben», 1732 год), «О происхождении зла» («Über den Ursprung des Übels», 1734 год; русский перевод Н.М. Карамзина, 1786 год), а также политические романы, изображавшие различные формы государственного правления: азиатскую деспотию [«Узонг» («Usong», 1771 год)], конституционную монархию [«Альфред, король англосаксов» («Alfred, König der Angel-Sachsen», 1773 год; русский перевод 1784 года)], аристократическую республику [«Фабий и Катон» («Fabius und Cato», 1774 год; русский перевод 1793 года)]. Историко-культурный интерес представляют «Дневник» («Tagebuch», 1787 год) и «Дневники путешествий Альбрехта фон Галлера в Германию, Голландию и Англию в 1723-1727» («Albrecht von Haller’s Tagebücher seiner Reisen nach Deutschland, Holland und England 1723-1727» (опубликовано в 1883 году). В России художественные произведения Галлера начали переводить с 1761 года.
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