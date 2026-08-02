ГАЛЛЕ

ГАЛЛЕ - го­род в Гер­ма­нии, зем­ля Сак­со­ния-Ан­хальт.

Рас­по­ло­жен на реке За­ле. Население 241,4 тысяч человек (2006 год); с Лейп­ци­гом и другими со­сед­ни­ми го­ро­да­ми (на со­пре­дель­ной тер­ри­то­рии зе­мель Сак­со­ния и Сак­со­ния-Ан­хальт) вхо­дит в по­ли­цен­трическую аг­ло­ме­ра­цию с на­се­ле­ни­ем бо­лее 1,4 млн человек. Важ­ный транс­порт­ный узел. Че­рез Галле про­хо­дят железно-дорожные ли­нии на Лейп­циг, Бер­лин, Кас­сель, Ма­где­бург и ряд ав­то­ма­ги­ст­ра­лей (в том числе Ма­где­бург - Лейп­циг). Реч­ной порт (ме­ст­но­го зна­че­ния).

Пер­вое письмьменное упо­ми­на­ние о строи­тель­ст­ве кре­по­сти Гал­ла (Halla) от­но­сит­ся к 806 году. В 981 году Галле бы­ли да­ны та­можен­ные и до­рож­ные пра­ва, а так­же пра­во че­кан­ки мо­не­ты. В 1281 году упо­ми­на­ет­ся как ган­зей­ский го­род. В 1478 году вой­ска ар­хи­епископа Ма­где­бург­ско­го за­хва­ти­ли Галле, го­род по­те­рял при­ви­ле­гии. В 1541 году в Галле на­ча­лась Ре­фор­ма­ция . В 1680 году Галле ото­шёл к кур­фюр­ше­ст­ву Бран­ден­бург, в 1701 году - к ко­ро­лев­ст­ву Прус­сия (в 1807-1813 годах - в Вест­фаль­ском ко­ро­лев­ст­ве, соз­дан­ном На­по­ле­о­ном I ). Бы­строе раз­ви­тие го­ро­да в начале XX века свя­за­но с раз­ра­бот­кой ме­сто­ро­ж­де­ния бу­ро­го уг­ля в его ок­ре­ст­но­стях. Силь­но раз­ру­шен аме­ри­ка­но-британской авиа­ци­ей 31.03.1945 года. В 1945-1990 годы в со­ста­ве ГДР . В 1960-1970-е годы Галле - центр круп­но­го промышленного рай­она с мно­го­численными хи­мическими за­во­да­ми (в том числе од­ин из круп­ней­ших в ГДР энер­го­хи­мический ком­би­нат «Bit­ter­feld» и за­вод по про­изводству азот­ных удоб­ре­ний в Вит­тен­бер­ге). В 1990-е годы многие пред­при­ятия за­кры­ты; Галле за­ни­мал од­но из пер­вых мест в ФРГ по уров­ню без­ра­бо­ти­цы.

В цен­тре Ста­ро­го го­ро­да с не­пра­виль­ной средне-вековой пла­ни­ров­кой - Ры­ноч­ная площадь с заль­ной церковью Ма­ри­ен­кир­хе (1529-1554 годы), ко­ло­коль­ней «Крас­ная баш­ня» (1418-1506 годы) и па­мят­ни­ком Г.Ф. Ген­делю (1859 год), уро­жен­цу Галле. Сре­ди дру­гих по­стро­ек: за­мок Мо­риц­бург (1484-1503 годы; ны­не Му­зей ис­кусств зем­ли Сак­со­ния-Ан­хальт), до­ми­ни­кан­ский со­бор (1-я половина XIV века), церковь Мо­риц­кир­хе (1388 - XVI век).

Ака­де­мия ес­тественных на­ук «Ле­о­поль­ди­на». Университет Мар­ти­на Лю­те­ра [соз­дан в 1817 году на ос­но­ве объ­е­ди­не­ния университетов Гал­ле (1694 год) и Вит­тен­бер­га (1502 год); зда­ние - 1832-1834 годы, архитектор К.Ф. Шин­кель], Выс­шая шко­ла ис­кусств и ди­зай­на. Еван­ге­лическая выс­шая шко­ла цер­ков­ной му­зы­ки (1926 од). Библиотека университета (1696 год). Сре­ди му­зе­ев: пер­во­быт­ной ис­то­рии (1823 год), го­род­ской, груп­пы «Битлз» (2000 год), гер­ман­ских же­лез­ных до­рог (2003 год), со­ле­ва­ров и со­ле­ва­ре­ния (на мес­те бывшей со­ле­вар­ни в западной час­ти го­ро­да; со­ля­ные за­ле­жи раз­ра­ба­ты­ва­лись с конца XIII века до 1964 года). Дом-му­зей Г.Ф. Ген­де­ля (ос­но­ван в 1948 году как Му­зы­каль­ный му­зей Гал­ле).

Опер­ный те­атр. Городской дра­ма­тический те­атр (в 2005 году объ­е­ди­нил­ся с Городским ку­коль­ным те­ат­ром), «Штайн­тор-варь­е­те» (1889 год) и др. Городской те­атр для де­тей и мо­ло­дё­жи «Та­лия теа­тер» (1952 год, современное название с 1990 года) с 1977 года про­во­дит Ме­ж­ду­народное би­ен­на­ле дет­ских и мо­ло­дёж­ных те­ат­ров «Вер­к­ш­татт-та­ге». С XVII века Галле - один из цен­тров музыкальной куль­ту­ры Гер­ма­нии. С го­ро­дом свя­за­ны жизнь и твор­че­ст­во С. Шейд­та, В.Ф. Ба­ха. Пев­че­ская ака­де­мия имени Р. Фран­ца (1814 год). Городской хор маль­чи­ков - один из ста­рей­ших в Гер­ма­нии (с XII века). Государственный фи­лар­мо­нический ор­кестр (1948 год). Ген­де­лев­ский фес­ти­валь (с 1922 года, с 1952 года еже­год­ный). Ме­ж­ду­народное Ген­де­лев­ское общество (1955 год). Жен­ские и муж­ские ме­ж­ду­народные шах­мат­ные тур­ни­ры (с 1967 года).

Галле - круп­ный центр де­ло­вых ус­луг, нау­ки, куль­ту­ры и об­ра­зо­ва­ния (в этой сфе­ре за­ня­то около 65% ра­бо­таю­щих). Наи­бо­лее раз­ви­ты ма­ши­но­строе­ние (про­изводство пас­са­жир­ских ва­го­нов - в районе Ам­мен­дорф, па­ро­вых кот­лов, обо­ру­до­ва­ния для хи­мической и пи­ще­вой промышленности, стан­ков, элек­тро­тех­нических из­де­лий) и пи­ще­вая (в том числе са­хар­ная) промышленность. Дей­ст­ву­ют не­боль­шие по­ли­гра­фические, швей­ные, ко­же­вен­но-обув­ные пред­при­ятия.

Иллюстрация:

Галле. Цер­ковь Ма­ри­ен­кир­хе на Ры­ноч­ной пло­ща­ди. 1529-1554 годы. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)