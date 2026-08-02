ГАЛЛЕ
ГАЛЛЕ - город в Германии, земля Саксония-Анхальт.
Расположен на реке Зале. Население 241,4 тысяч человек (2006 год); с Лейпцигом и другими соседними городами (на сопредельной территории земель Саксония и Саксония-Анхальт) входит в полицентрическую агломерацию с населением более 1,4 млн человек. Важный транспортный узел. Через Галле проходят железно-дорожные линии на Лейпциг, Берлин, Кассель, Магдебург и ряд автомагистралей (в том числе Магдебург - Лейпциг). Речной порт (местного значения).
Первое письмьменное упоминание о строительстве крепости Галла (Halla) относится к 806 году. В 981 году Галле были даны таможенные и дорожные права, а также право чеканки монеты. В 1281 году упоминается как ганзейский город. В 1478 году войска архиепископа Магдебургского захватили Галле, город потерял привилегии. В 1541 году в Галле началась Реформация. В 1680 году Галле отошёл к курфюршеству Бранденбург, в 1701 году - к королевству Пруссия (в 1807-1813 годах - в Вестфальском королевстве, созданном Наполеоном I). Быстрое развитие города в начале XX века связано с разработкой месторождения бурого угля в его окрестностях. Сильно разрушен американо-британской авиацией 31.03.1945 года. В 1945-1990 годы в составе ГДР. В 1960-1970-е годы Галле - центр крупного промышленного района с многочисленными химическими заводами (в том числе один из крупнейших в ГДР энергохимический комбинат «Bitterfeld» и завод по производству азотных удобрений в Виттенберге). В 1990-е годы многие предприятия закрыты; Галле занимал одно из первых мест в ФРГ по уровню безработицы.
В центре Старого города с неправильной средне-вековой планировкой - Рыночная площадь с зальной церковью Мариенкирхе (1529-1554 годы), колокольней «Красная башня» (1418-1506 годы) и памятником Г.Ф. Генделю (1859 год), уроженцу Галле. Среди других построек: замок Морицбург (1484-1503 годы; ныне Музей искусств земли Саксония-Анхальт), доминиканский собор (1-я половина XIV века), церковь Морицкирхе (1388 - XVI век).
Академия естественных наук «Леопольдина». Университет Мартина Лютера [создан в 1817 году на основе объединения университетов Галле (1694 год) и Виттенберга (1502 год); здание - 1832-1834 годы, архитектор К.Ф. Шинкель], Высшая школа искусств и дизайна. Евангелическая высшая школа церковной музыки (1926 од). Библиотека университета (1696 год). Среди музеев: первобытной истории (1823 год), городской, группы «Битлз» (2000 год), германских железных дорог (2003 год), солеваров и солеварения (на месте бывшей солеварни в западной части города; соляные залежи разрабатывались с конца XIII века до 1964 года). Дом-музей Г.Ф. Генделя (основан в 1948 году как Музыкальный музей Галле).
Оперный театр. Городской драматический театр (в 2005 году объединился с Городским кукольным театром), «Штайнтор-варьете» (1889 год) и др. Городской театр для детей и молодёжи «Талия театер» (1952 год, современное название с 1990 года) с 1977 года проводит Международное биеннале детских и молодёжных театров «Веркштатт-таге». С XVII века Галле - один из центров музыкальной культуры Германии. С городом связаны жизнь и творчество С. Шейдта, В.Ф. Баха. Певческая академия имени Р. Франца (1814 год). Городской хор мальчиков - один из старейших в Германии (с XII века). Государственный филармонический оркестр (1948 год). Генделевский фестиваль (с 1922 года, с 1952 года ежегодный). Международное Генделевское общество (1955 год). Женские и мужские международные шахматные турниры (с 1967 года).
Галле - крупный центр деловых услуг, науки, культуры и образования (в этой сфере занято около 65% работающих). Наиболее развиты машиностроение (производство пассажирских вагонов - в районе Аммендорф, паровых котлов, оборудования для химической и пищевой промышленности, станков, электротехнических изделий) и пищевая (в том числе сахарная) промышленность. Действуют небольшие полиграфические, швейные, кожевенно-обувные предприятия.
Иллюстрация:
Галле. Церковь Мариенкирхе на Рыночной площади. 1529-1554 годы. Архив БРЭ.
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