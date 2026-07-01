ГАЛЛАЙ МАРК ЛАЗАРЕВИЧ

Марк Лазаревич Галлай родился 3 (по новому стилю — 16) апреля 1914 года в Санкт-Петербурге. По национальности еврей. Учился в Ленинградском институте инженеров Гражданского воздушного флота, но на третьем курсе перевёлся в Ленинградский политехнический институт, который и окончил в 1937 году. Параллельно с учёбой занимался в аэроклубе, окончил его по самолётному отделению в 1936 году.

С 1937 года Галлай работал инженером в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ). Без отрыва от производства окончил лётную школу при ЦАГИ, став лётчиком-испытателем. Участвовал в испытаниях бомбардировщика «СБ». В 1941 году Галлай перешёл на работу в Лётно-исследовательский институт. Испытывал бомбардировщики «СБ» и «Ер-2».

В июле 1941 года Галлай был направлен в действующую армию для получения боевого опыта. Воевал заместителем командира эскадрильи 128-го бомбардировочного авиационного полка ВВС Калининского фронта. Быстро освоив тактику бомбардировочной авиации, он летал сначала ведомым, а затем и ведомым в группах бомбардировщиков. Совершал боевые вылеты на бомбардировку и воздушную разведку, зачастую в плохих метеорогических условиях, при плотном зенитном огне, нанеся противнику большие потери в боевой технике и живой силе. 22 февраля 1942 года один из моторов его самолёта был подбит, но Галлай на одном моторе сумел дотянуть машину до своего аэродрома.

С мая 1943 года Галлай воевал лётчиком 890-го авиационного полка Авиации дальнего действия СССР. Совершал боевые вылеты на бомбардировку скоплений боевой техники и живой силы противника в его глубоком тылу. В ночь с 8 на 9 июня 1943 года самолёт Галлая был сбит над оккупированной территорией в районе Брянска. Лётчик вместе со штурманом сумел найти партизан из Рогнединской партизанской бригады, и 12 дней спустя был вывезен на Большую землю.

Вернувшись в Лётно-исследовательский институт, Галлай участвовал в испытаниях пороховых стартовых ракет на бомбардировщике «Пе-2», доводке мотора «АШ-82» на истребителе «Ла-5», испытывал самолёты «Як-7», «Пе-2ВИ», «МиГ-9», «Ту-4», «И-215», «Як-20», их модификаций и узлов. В 1950 году, в период «борьбы с космополитизмом», был уволен из института и перешёл на лётно-испытательную работу в НИИ-17. Испытывал радиолокационное оборудования на самолётах «Ли-2», «В-25», «МиГ-15», «И-320», «Ла-200», «Як-25М» и ряде других. С 1953 года работал лётчиком-испытателем в ОКБ В. М. Мясищева, испытывал стратегические бомбардировщики «3М» и «М-4». За эти заслуги Галлай был удостоен звания Героя Советского Союза .

В июне 1958 года в звании полковника Галлай был уволен в запас. До 1975 года он работал старшим научным сотрудником в Лётно-исследовательском институте. Одновременно был заместителем председателя методического совета по лётным испытаниям Министерства авиационной промышленности СССР. Участвовал в подготовке первых вылетов, разработке лётных программ, осуществлял методическое руководство испытаниями новейших самолётов. В 1960-1961 годах был инженером-методистом первого отряда космонавтов.

Одновременно с работой в ЛИИ и методсовете преподавал в Школе лётчиков-испытателей, Московском авиационном институте и Академии Гражданского воздушного флота. Являлся автором около 30 научных работ, в 1972 году защитил докторскую диссертацию, в 1994 году получил звание профессора. Написал большое количество книг, был принят в члены Союза писателей СССР.

Скончался 14 июля 1998 года, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы (участок № 3).