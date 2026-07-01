Галлам (англ. Hallam), Генри (09.07.1777, Виндзор ‒ 21.01.1859, Пенсхарст)

Га́ллам (англ. Hallam), Ге́нри (09.07.1777, Виндзор — 21.01.1859, Пенсхарст) — британский историк. Сын Дж. Галлама, каноника собора Виндзора и настоятеля собора Бристоля, и Э. Галлам, сестры ректора Итона У. Робертса. Образование получил в Итоне и Оксфорде. В юности демонстрировал литературные склонности, писал стихи. Много читал античных греческих и рим­ских классиков в оригинале. Выбрал юридическую карьеру и продолжил образование в Иннер-темпль. Несколько лет занимался адвокатской практикой в Оксфорде, которую оставил ради необременительной, но доходной должности регистратора финансовых учреждений, дававшей ему возможность заняться литературным трудом. В 1805—1809 занимался журналистикой, после чего перешел к историческим изысканиям. Получил известность благодаря многотомным работам «Обзор состояния Европы в Средние века» (1818), «Конституционная история Англии от вступления на престол Генриха VII до кончины Георга II» (1827), «Введение в европейскую литературу XV, XVI и XVII вв.» (1838—1839, 1848), переведенным на европейские языки. Г. — основатель вигской (см. Виги) традиции интерпретации истории. Он полагал, что стремление упрочить и расширить политиче­ские свободы — главный источник развития человечества. Свободы англо-саксонской Британии были уничтожены во время Нормандского завоевания 1066, но затем произвол королевской власти был ограничен Великой хартией вольностей 1215, дарованной в результате восстания. В дальнейшем британская свобода пережила еще ряд потрясений, пока окончательно не утвердилась после Славной революции 1688—1689. Г. — один из основателей Королевского статистического общества, вице-президент Общества антиквариев, почетный профессор истории Королевского общества, иностранный член Французского института. В 1830 в числе 50 выдающихся британцев был награжден специальной золотой медалью.

Лит.: Bentley M. Henry Hallam Revisited // Historical Journal. 2012. Vol. 55. № 2; Clark P. Henry Hallam. Boston, 1982. C. В. Кондратьев.