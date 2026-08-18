ГАЛЛ АНОНИМ

ГАЛЛ АНОНИМ (латинское Gallus Anonymus) - автор древнейшей польской хроники (начало XII века), написанной на латинском языке «Хроника и деяния князей или правителей польских» (Chronica et gesta ducum sive principum polonorum).

Настоящее имя хрониста неизвестно, именование Галл появляется впервые у Мартина Кромера (Кrоmеr М. De origine et rebus gestis Polonorum. Basileae, 1555). По вопросу о происхождении Галла Анонима мнения исследователей расходятся. Одни (Кромер, С. Кентшиньский) считали его провансальцем, прибывшим в Польшу из монастыря святого Эгидия; другие (М. Гумилович, К. Малечиньский) - французом родом из Фландрии; третьи (Г. Войцеховский, Ф. Погорецкий) - итальянцем. Существует также гипотеза о его венгерских корнях, поскольку хронист был хорошо осведомлен в венгерской истории. Полагают, что в Венгрии он мог пребывать в основанном в 1091 году аббатстве Шомодьвар. Галлу Анониму приписывают также авторство утраченной венгерской хроники «Деяния венгров» (Gesta Ungarorum, конца XI века). Наиболее вероятной представляется провансальско-венгерская гипотеза, представленная М. Плезей. Согласно этой гипотезе, Галл Аноним был бенедиктинцем из монастыря святого Эгидия в Провансе, впоследствии переселившимся в дочерний монастырь, аббатство Шомодьвар, где он мог встретиться с польским правителем Болеславом III Кривоустым (1102-1138 годы) во время посещения тем Венгрии. Не удается установить и социальное положение автора хроники, хотя большинство историков придерживаются мнения о том, что до прибытия в Польшу Галл Аноним был монахом-бенедиктинцем. Вопрос о времени прибытия Галла Анонима в Польшу также остается открытым из-за отсутствия достоверных сведений: более правдоподобной считается дата после 1110 года. Хроника, над которой Галл Аноним в основном работал в 1112-1116 годах (1-я книга была написана, видимо, до 1109 года), скорее всего была составлена по заказу княжеского двора (вероятно, канцлера Михаила Авданьца, которого Галл Аноним называет «покровителем» (opifex) и «сотоварищем» по работе (cooperator)). Главной целью хроники было прославление и оправдание действий польского князя Болеслава III. Работа над хроникой была прекращена, вероятно, по причине перемен в политике князя. Дальнейшая судьба Галла Анонима неизвестна.

Хроника Галла Анонима, единственный крупный источник по польской истории X, XI и начала XII веков, написанный в Польше, состоит из 3 книг (последняя не завершена) и охватывает период до 1113 года. По ценности содержащегося в ней фактического материала она находится в одном ряду с хрониками Титмара Мерзебургского и Козьмы Пражского. Позднейшие авторы польских исторических сочинений, в том числе Винцентий Кадлубек, обращались к хронике Галла Анонима, не упоминая имени хрониста. В центре внимания хрониста находится время правления князя Болеслава III Кривоустого. Первая книга охватывает события до рождения князя. Вторая книга начинается с 1085 года и повествует о юности Болеслава, о правлении его отца, Владислава I Германа, и о начале правления самого Болеслава, сначала с братом Збигневом, а потом единовластно. Большое внимание во 2-й книге уделено борьбе Болеслава со Збигневом (1106-1107 годы), причем автор отмечает, что 1-го поддерживали Русь и Венгрия, 2-го - Римско-Германская империя и Чехия. Третья книга охватывает события 4 лет (1109-1113 годы): борьбу Болеслава III с Чехией и поморянами и против германского императора Генриха V, напавшего на Польшу в 1109 году. Взятием крепости Накло у поморян заканчивается хроника, обрываясь на 26-й главе.

Сочинение проникнуто идеей о необходимости сильной княжеской власти и крепкого государства, которое может противостоять внешним врагам. Симпатии автора на стороне князей Болеслава I Храброго и Болеслава Кривоустого, чьи образы идеализированы. Правители из династии Пястов рассматриваются хронистом как исконные государи Польши, данные ей от Бога, а польский народ изображается избранным Богом для осуществления миссии распространения христианства. Галл Аноним предстает как идеолог «священной войны» против язычников, прежде всего прусов, поморян. Эта война - долг христианского правителя, с ней связаны видения и чудеса, о которых рассказывается в хронике. Произведение Галла Анонима имеет значение как источник, знакомящий с обычаями и нравами того времени как поляков, так и народов, соприкасавшихся с поляками. Специального внимания этим вопросам Галл Аноним не уделяет (смотрите, например: Кн. 1. Гл. 1, 6, 20, 23; Кн. 2. Гл. 48; Кн. 3. Гл. 9, 16).

Описывая события ранней, полулегендарной истории (о начале династии Пястов), Галл Аноним использовал устную традицию, но ему были известны Житие святого Адальберта Бруно Кверфуртского и произведения древнеримских классиков Цицерона, Цезаря и Саллюстия, отцов Церкви блаженного Августина и святейшего Григория I Великого , а при описании двора польского князя Болеслава I Храброго он берет за образец «Жизнь Карла Великого» Эйнгарда. Работая над хроникой, Галл Аноним следовал литературным образцам распространенных в начале XI века в Западной Европе «Деяний» (Gesta) и польских погодных записей, анналов (рочников). Хроника написана рифмованной прозой, иногда в повествование включаются поэтические строфы. Литературная ценность памятнику придает живой, образный стиль и увлекательные сюжеты. Однако, несмотря на то что по сути это прежде всего история польских князей и королей, в ней совершенно отсутствуют даты.

Высказанное в советской историографии мнение, что Галл Аноним выступал с критикой польской церковной иерархии (смотрите, например: Попова. Хроника), преувеличено. 1-я книга хроники обращена к польским епископам, а 2-я - к епископу Павлу. Приведенный в хронике рассказ о заговоре, организованном против Болеслава II Смелого его родным братом Владиславом Германом и Краковским епископом Станиславом, и о расправе с заговорщиками и казни епископа не может однозначно трактоваться как антиклерикальный. Галл Аноним, хотя и называет епископа изменником, тем не менее порицает короля, «который отомстил столь постыдно», и осуждает казнь епископа.

Оригинал хроники не сохранился. В настоящее время известны 3 рукописных списка хроники: рукопись Замойских (Z), рукопись Сендзивоя (S) и рукопись Гейльбергская (Н). Рукопись Замойских (на пергамене) хранится в Национальной библиотеке в Варшаве. Полагают, что список был сделан в XIV-XV веках (между 1340 и 1448 годами). Исследователь Малечиньский считает, что она находилась в XV веке в семье Ласких, а потом перешла в собственность гнезненского каноника Сендзивоя, сделавшего с нее список. Рукопись Сендзивоя (на бумаге), датируемая 2-й половиной XV века, в настоящее время хранится в Библиотеке Чарторыйских (Краков). Рукопись Гейльбергская (на бумаге), также написанная в XV веке, находилась в библиотеке епископов Гейльбергских, от которых перешла к епископу Варминскому Мартину Кромеру. В XVIII веке этот список был передан королю Станиславу Понятовскому, в 1893 году обнаружен в коллекции Любомирских в Крушине. В настоящее время находится в частном собрании в Канаде. Эта рукопись подверглась наибольшим изменениям: в ней изъяты главы 1-й книги, касающиеся епископа Краковского Станислава, а вместо них вставлено Житие святого Станислава; 3-я книга состоит из 15 глав вместо 26.

Издания:

Galli Anonymi. Chronica et gesta ducum sive principum Polonorum / Ed. K. Maleczyński. Cracoviae, 1952. (MPH. Ser. 2; T. 2);

Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских / Подгот. Л.М. Попова. М., 1961 [Библиогр.];

Хроника Галла Анонима // Щавелева Н.И. Польские латинояз. средневек. источники. М., 1990. С. 32-75. (Древнейшие источники по истории народов СССР);

Gall Anonim. Kronika polska / Przekł. R. Grodecki; wstęp i oprac. M. Plezia. Warsz., 2003.

Дополнительная литература:

Maleczyński K. Ze studiów nad kroniką Galla Anonima: Rękopis heilsberski // Roczniki Historyczne. 1934. R. 10. Zesz. 2. S. 202-225;

Grudziński T. Ze studiów nad «Kronika» Galla: Rosbior krytyczny pierwszy księgi // Zapiski towarzystwa naukowego w Toruniu. 1953. T. 17; 1955. T. 20; 1958. T. 23.

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