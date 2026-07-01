ГАЛКИН ВИКТОР ПАВЛОВИЧ

Виктор Павлович Галкин родился 14 (по новому стилю – 27) апреля 1901 года в городе Аткарске (ныне – Саратовская область). По национальности русский. В 1918 году он окончил восемь классов школы.

В 1920-1921 годах проходил службу в Рабоче-Крестьянской Красной Армии в качестве делопроизводителя 504-го полевого госпиталя. В 1930-е годы работал счетоводом Гизельдонстроя Северо-Осетинской АССР, бухгалтером сначала Орджоникидзевского техникума путей сообщения, затем Михайловской селекционной станции Пригородного района.

В октябре 1941 года Галкин повторно был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Орджоникидзевским городским военным комиссариатом. С декабря того же года – на фронтах Великой Отечественной войны. Первоначально служил помощником начальника хозяйственной части санитарного поезда № 130. В сентябре 1942 года окончил курсы усовершенствования командного состава, после чего вернулся на фронт. Воевал старшим адъютантом начальника штаба батальона 105-го стрелкового полка, затем на такой же должности был в 1339-м горнострелковом полку. Участвовал в битве за Кавказ , освобождении Тамани и Крыма.

Особенно отличился во время Керченско-Эльтигенской операции . В ночь с 31 октября на 1 ноября 1943 года Галкин в числе первых десантировался на побережье Керченского пролива и, увлекая за собой группу бойцов, бросился на штурм береговых укреплений противника. В числе первых ворвавшись во вражеские окопы, он лично уничтожил несколько солдат и офицеров, вызвав панику в рядах врага и заставив его оставить рубежи и отступить. На протяжении последующих шести дней Галкин безотлучно находился в боевых порядках, активно участвуя в отражении ожесточённых немецких контратак. 17 ноября 1943 года заместитель командира 318-й стрелковой дивизии полковник Г. М. Корсун представил его к званию Героя Советского Союза .

8 декабря 1943 года Галкин был тяжело ранен с повреждением левого глаза, левого уха и носа, также получил контузию. В течение полугода проходил лечение, затем был направлен старшим адъютантом начальника штаба батальона 8-го учебного стрелкового полка Северо-Кавказского военного округа. В декабре 1945 года в звании капитана Галкин был уволен в запас. Проживал и работал в городе Дзауджикау (ныне – Владикавказ). Скончался 17 сентября 1953 года, первоначально был похоронен на Караван-Сарайном кладбище Владикавказа, в 2006 году перезахоронен на Аллее Славы Красногвардейского парка столицы Северной Осетии.