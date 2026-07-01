ГАЛКИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ

Павел Андреевич Галкин родился 15 декабря 1922 года в селе Нижняя Ищередь (ныне — Кораблинский район Рязанской области) в крестьянской семье. По национальности русский. В 1940 году Галкин окончил Сапожковский педагогический техникум.

В 1940 году Галкин был призван на службу в Военно-морской флот СССР и направлен артиллеристом в зенитную батарею береговой обороны Северного флота. В 1943 году он окончил Николаевское военно-морское авиационное училище, и в июле того же года был направлен на фронт Великой Отечественной войны . Воевал штурманом экипажа, затем штурманом звена в 9-м гвардейском минно-торпедном авиационном полку 5-й минно-торпедной авиационной дивизии ВВС Северного флота.

Совершал боевые вылеты на торпедирование вражеских судов в «свободной охоте». 21 января 1944 года его экипаж успешно обнаружил, торпедировал и потопил немецкую подводную лодку в районе острова Инге, а 3 марта 1944 года — транспорт водоизмещение 8000 тонн в районе залива Варангер-фиорд. 4 марта 1944 года к северу от острова Квалей лётчиками была потоплена ещё одна подлодка. При отходе от цели самолёт получил серьёзные повреждения, был ранен стрелок-радист, но экипажу удалось довести машину до своего аэродрома. В последующих боях экипаж Галкина наносил удары по вражеским транспортам и боевым кораблям в северных морях.

5 апреля 1944 года врио командира 9-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка гвардии майор Литвинов представил гвардии лейтенанта Галкина к званию Героя Советского Союза. К тому времени на боевом счету его экипажа значислись: 2 потопленные подводных лодки, 1 танкер водоизмещением 10000 тонн, 1 мотобот, 1 торпедированный транспорт водоизмещением 1500 тонн, 2 потопленных в составе группы транспорта общим водоизмещением 16000 тонн.

После окончания войны Галкин продолжил службу в ВВС Балтийского флота ВМФ СССР. В 1956 году он окончил Военно-воздушную академию, после чего находился на преподавательской работе в военных учебных заведениях. Был инструктором, преподавателем Качинского высшего военного авиационного училища лётчиков, начальником кафедры боевого применения средств поражения Ейского высшего военного авиационного училища лётчиков. В мае 1978 года в звании полковника Галкин был уволен в запас. До выхода на пенсию в 1996 году работал учебно-методический кабинет в Ейском авиационном училище. В настоящее время проживает в городе Ейске Краснодарского края, активно занимается общественной деятельностью, является членом Совета старейшин при Администрации города, членом президиума Совета ветеранов Ейского авиационного училища.