ГАЛКИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Михаил Васильевич Галкин родился 4 (по новому стилю – 17) сентября 1909 года в селе Бобрава (ныне – Беловский район Курской области) в рабочей семье. По национальности русский. Окончил пять классов школы.

2 ноября 1931 года Галкин был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Беловским районным военным комиссариатом Курской области. В 1936 году он окончил курсы младших лейтенантов, в 1941 году – курсы усовершенствования командного состава.

С 28 июня 1941 года – на фронтах Великой Отечественной войны . 31 августа 1941 года был ранен, в течение двух с половиной месяцев проходил лечение. В июле 1942 года Галкин был назначен командиром 2-го дивизиона 1008-го пушечного артиллерийского полка Резерва Главного Командования 30-й армии. Уже за первые два месяца его командования этим подразделением артиллеристы подавили до 20 батарей противника, уничтожили до 600 солдат и офицеров, разрушили 3 дзота. За это Галкин был удостоен первой своей боевой награды – ордена Красной Звезды.

Впоследствии Галкин был назначен заместителем командира 576-го артиллерийского полка 167-й стрелковой дивизии 40-й армии 1-го Украинского фронта . 14 января 1944 года в деревне Вотылевка Лысянского района Черкасской области Украинской ССР колонна полка на марше была атакована немецкими танками и пехотой. Галкин быстро дал приказ развернуть одну из батарей и открыть огонь по вражеским танкам. Когда из строя выбыл один из расчётом, Галкин сам встал к 76-миллиметровому орудию, подбив один из танков. Вскоре пушка была разбита, и тогда он переполз в овраг, где огонь по врагу вела 82-миллиметровая миномётная батарея. Когда противник стал её окружать, Галкин, вооружённый пистолетом ТТ и гранатами, ворвался в захваченный противником дом и убил 16 солдат. Во время второй атаки на батарею миномётов он с двумя бойцами атаковал противника и уничтожил ещё 12 солдат и офицеров, при этом сам был ранен, но продолжал сражаться, пока не был убит гранатой, брошенной из подошедшего танка. Похоронен в братской могиле в деревне Вотылевка.

21 января 1944 года командир 576-го артиллерийского полка гвардии подполковник Глазков посмертно представил Галкина к званию Героя Советского Союза .