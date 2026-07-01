ГАЛКИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

Михаил Петрович Галкин родился 31 января (по новому стилю – 12 февраля) 1917 года на прииске Кочкарь (ныне – в черте города Пласт Челябинской области) в рабочей семье. По национальности русский. Рано остался без родителей, рос у дальней родственницы.

В 1930 году Галкин окончил школу 1-й ступени, после чего работал учеником слесаря, слесарем механического цеха золотого прииска. Впоследствии работал на строительстве подстанции Челябинской ГРЭС, затем на руднике. В 1936 году окончил два курса рабфака.

В 1936 году по комсомольской путёвке Галкин был направлен в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию и зачислен в Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов. Окончил её в 1938 году, после чего служил лётчиком 4-го истребительного авиационного полка Белорусского военного округа. Участвовал в польском походе и советско-финской войне . За отличия в боях с финскими войсками Галкин был удостоен первой своей боевой награды – ордена Красного Знамени.

После окончания боевых действий полк Галкина был переброшен в Одесский военный округ. Там он встретил начало Великой Отечественной войны . Летал на самолётах «И-153» и «И-16». За первые неполные два месяца Галкин совершил 58 боевых вылетов. Производил штурмовки скоплений боевой техники и живой силы противника, его важных объектов, нанеся ему большие потери. 45 боевых вылетов он совершил на самолёте «И-16» с мотором, уже выработавшим свой ресурс. Принимал участие в 18 воздушных боях, более половины из которых – с превосходящим числом вражеских истребителей. Лично сбил 5 самолётов различных типов. Уже в июле 1941 года командир 4-го истребительного авиационного полка майор Орлов представил его к званию Героя Советского Союза .

В начале августа 1941 года Галкин был тяжело ранен в воздушных боях за Крым. После длительного лечения в январе 1942 года он был направлен в тыл, лётчиком-инструктором в Новосибирск. Несмотря на тяжёлое ранение и так и не извлечённые из шеи и руки осколки, он добился своего возвращения в действующую армию. После прохождения переобучения на самолёт «Як-7» Галкин был назначен командиром эскадрильи в 283-й авиационный полк. В боях сбил ещё 3 немецких самолёта. 21 июля 1942 года Галкин погиб во время выполнения очередного боевого задания под Ленинградом. Его останки были обнаружены осенью того же года. Похоронен в братской могиле в посёлке Будогощь Киришского района Ленинградской области.