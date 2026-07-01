ГАЛКИН ИВАН НИКИТОВИЧ

Иван Никитович Галкин родился 8 марта 1924 года в селе Харабали (ныне – город в Астраханской области) в семье рыбака. По национальности русский. Окончил начальную школу.

В 1943 году Галкин был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Харабалинским районным военным комиссариатом. С 4 сентября 1943 года – на фронтах Великой Отечественной войны . Воевал командиром отделения 6-й стрелковой роты 212-го гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской стрелковой дивизии.

Отличился во время битвы за Днепр . 23 сентября 1943 года в составе своего взвода Галкин в числе первых переправился через Днепр и ворвался на пароход «Николаев», взяв в плен его экипаж и захватив, помимо самого парохода, баржу с военно-инженерным имуществом и вооружением. При штурме деревни Ясногородка он, проявив мужество и героизм, уничтожил до 18 солдат и офицеров противника. За эти бои командир полка гвардии полковник М. С. Борисов представил Галкина к званию Героя Советского Союза .

В начале 1944 года Галкин был ранен. После излечения он ускоренным курсов окончил военную авиационную школу лётчиков. Участвовал в освобождении Польши, боях на территории Германии, штурме Берлина. После окончания боевых действий Галкин продолжал службу в одном из гарнизонов на новой польско-германской границе, проведённой по линии рек Одер и Нейсе. В 1950 году он был уволен в запас. Вернулся в Харабали. Скончался 23 октября 1969 года, похоронен в Братском саду города Харабали.