Галкин, Илья Саввич (20.07[01.08].1898, д. Панасюки Гродненской губ. ‒ 07.04.1990, Москва)

Га́лкин, Илья Саввич (20.07[01.08].1898, д. Панасюки Гродненской губ. — 07.04.1990, Москва) — советский историк, специалист по истории Германии. Родился в многодетной семье польских кресть­ян. Окончив городскую школу, работал и некоторое время учился в Политехническом институте Иваново-Вознесенска. В 1918–1920 — в Красной Армии. В 1921–1930 работал в Саратовской области учителем, директором школы, руководителем колонии для беспризорных детей. C 1927 член ВКП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза). С 1928 учился на заочном отделении исторического факультета СГУ, в 1930—1932 окончил этнологический факультет (преобразован в историко-философский, затем в МИФЛИ) МГУ (см. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова). Занимался в семинаре Н. М. Лукина по истории германской социал-демократии, в 1935 защитил под его руководством кандидатскую диссертацию по истории немецкого рабочего движения конца XIX — начала XX в. С 1932 на преподавательской работе в МИФИ, затем в МИФЛИ и МГУ; профессор с 1943. В 1956 защитил докторскую диссертацию на тему: «Политика европей­ских держав в связи с освободительным движением народов Европейской Турции в 1908—1912». Декан исторического факультета, затем проректор МИФЛИ (1937—1941), проректор МГУ (1941—1943, 1950—1959), ректор МГУ (1943—1948). Один из инициаторов строительства нового здания МГУ на Ленинских горах. Заведующий кафедрой новой и новейшей истории Исторического факультета МГУ (1953—1980). Под его руководством на кафедре были изданы учебники по Новой и впервые по Новейшей истории, а также историографии стран Европы и Америки. Г. подготовил около 130 кандидатов наук. Сферой его научных интересов была история международного рабочего и социалистиче­ского движения в Германии, bcnjhbz международных отношений.

Соч.: Библиография: Проблемы новой и новейшей истории. М., 1972; В. И. Ленин и развитие советской историографии новой и новейшей истории стран Европы и Америки. М., 1977; Дипломатия европейских держав в связи с освободительным движением народов Европейской Турции в 1905—1912 гг. М., 1960; Записки ректора Московского университета: воспоминания. М., 2004; Н. М. Лукин — революционер, ученый. М., 1984; Рабочее движение в Германии 1871—1914 годов. М., 1957; Создание Германской империи (1815–1871). М., 1986.

Лит.: Дементьев И. П. И. С. Галкин: ученый педагог, организатор исторической науки. К 100-летию со дня рождения // Новая и новейшая история. 1998. № 3; Его же. Илья Саввич Галкин // Портреты историков. Время и судьбы. Т. 4. М., 2004; Меркулова А. М. Управление Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова под руководством ректора И. С. Галкина в 1941—1947 гг. // Социология власти. Научный и общественно-политический журнал РАГС. 2011. № 3; Никитина Т. В. К 100-летию со дня рождения И. С. Галкина // Новая и новейшая история. 1999. № 2; Язьков Е. Ф. Илья Саввич Галкин (к 100-летию со дня рождения) // Вестник Московского университета. Серия История. 1998. № 4. Д. Ю. Бовыкин.