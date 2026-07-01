Галисия

Гали́сия — историческая область на северо-западе Испании. Первые существенные свидетельства человеческой жизнедеятельности относятся к верхнему палеолиту и мезолиту (см. Периодизация археологическая). В середине I тысячелетия до н. э. на территории современной Г. обосновались кельты . Позднее была занята римлянами в результате нескольких кампаний — с 137 (Децим Юний Брут) и до 29—19 до н. э. (Август). Административно Г. во­шла в провинцию Тарракона, в III в. получила наименование Галлеция (Gallaecia) по названию населявших ее калаиков (галаиков, исп. galaicos). В начале V в. на территорию Г. пришли свевы, основавшие государ­ство с центром в современной Браге. Вест­готский король Леовигильд в 585 вторгся в Г. и присоединил ее к своему королевству. Мусульманское присутствие на землях Г. (с 714) не было долгим: король Астурии Альфонсо I (739–757) отвоевал ее территорию. Впоследствии Г. не раз подвергалась нападениям мусульман, а также норманнов. Г. входила в состав Астурийского королевства, затем — Леоно-Кастильского, на непродолжительное время обретая относительную самостоятельность (910—914, 926—929, 1065—1072, 1109—1112). В IX в. в Компостеле было обнаружено захоронение апостола Иакова Зеведеева (исп. Santiago), с тех пор город стал одним из важнейших центров паломниче­ства католиков. XII—XIII вв. — время экономического подъема, развития городов, демо­графического роста, расцвета культуры. С XIV в., напротив, наблюдался упадок, часто вспыхивали восстания и усобицы. При Католических королях (1474—1516) галисийская знать, на протяжении всего Средневековья стремившаяся к независимости от центра, утратила былое могущество. Был предпринят ряд мер, инкорпорировавших Г. в состав объединенного государства. В результате долгих усилий в 1623 Г. получила право голоса в кортесах. В XVIII в. Г. вступила в период экономического кризиса, XIX в. был отмечен рядом восстаний, одним из крупнейших стал мятеж 1846 против режима Нарваэса. Стремление Г. к автономии привело к референдуму в 1936, но начавшаяся Гражданская война в Испании 1936—1939 помешала реализации принятого плана. С 1981 Г. — автономное сообщество со столицей в Сантьяго-де-Компостеле.

Ист.: Исидор Севильский. История свевов / Пер. Ю. Б. Циркина // Античные и средневековые источники по истории Испании. СПб., 2006; Documentos medievales del reino de Galicia. A Coruña, 1998; Historia compostelana. Madrid, 1994.

Лит.: Fernández Villaamil E. Juntas del Reino de Galicia. Madrid, 1962; López Carreira A. Historia de Galicia. Vigo, 2013; Murguia M. Historia de Galicia. 2 vols. La Coruña, 1901—1906; Portela Pazos S. Galicia en tiempo de los Fonseca. Madrid, 1957; Risco V. Historia de Galicia. Orense, 1952; Vicetto B. Historia del siglo XV en Galicia. Buenos Aires, 1944. Н. В. Фомина.