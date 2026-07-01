ГАЛИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

Михаил Петрович Галин родился 8 ноября 1918 года в селе Белоярское (ныне — Щучанский район Курганской области) в семье крестьянина. По национальности русский. После окончания четырёх классов школы работал столяром на железной дороге. Позднее окончил курсы электриков, работал электромонтёром 7-го строительного участка железнодорожной станции «Челябинск».

20 ноября 1939 года Галин был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Ленинским районным военным комиссариатом Челябинска. Проходил службу на Дальнем Востоке.

С октября 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны . Участвовал в битве за Москву . В 1942 году Галин окончил курсы младших лейтенантов, после чего служил командиром пулемётного взвода 6-го гвардейского мотострелкового полка 3-й гвардейской мотострелковой дивизии 5-й армии. 19 августа 1942 года в бою за населённый пункт Пудыши был ранен.

6 марта 1943 года при штурме деревни Старое Гжатское (ныне — Гагаринский) района Смоленской области Галин сам лёг за пулемёт, расчёт которого выбыл из строя, и метким огнём уничтожил два миномётных расчёта противника. Получив ранение, он оставался в строю, уничтожив до 15 солдат и офицеров противника, обеспечив успешное взятие Старого. За это Галин был удостоен первой своей боевой награды — медали «За отвагу» .

После излечения Галин стал командиром пулемётной роты 2-го мотострелкового батальона 17-й механизированной бригады 6-го гвардейского механизированного корпуса 4-й танковой армии. 10 марта 1944 года в боях за деревню Писаревка Каменец-Подольской области Украинской ССР рота под его командованием уничтожила до 250 солдат и офицеров. 20 марта 1944 года в районе урочища Малинник он умело рассредоточил своих пулемётчиков, что во время вражеской контратаки позволило отрезать пехоту от танков, нанеся противнику большие потери — до 200 солдат и офицеров убитыми. За те бои Галин был удостоен ордена Красной Звезды.

При штурме высоты 416,0 в районе деревни Могила Злочевского района Львовской области Украинской ССР рота Галина за один день 18 июля 1944 года отразила семь контратак превосходящих сил противника, уничтожив 127 солдат и офицеров, 5 лёгких пулемётов. 4 августа 1944 года в бою за деревню Гуменцы Самборского района Дрогобычской области Украинской ССР рота Галина осуществляла огневое прикрытие наступления стрелковых частей, значительно содействовав общему успеху. За это командир роты был удостоен второго ордена Красной Звезды.

В феврале 1945 года, действуя со своей ротой в районе населённого пункта Лабензю под городом Кельце, Галин уничтожил до 40 солдат и офицеров. В том же районе пулемётчики успешно отразили вражескую контратаку. В дальнейшем рота Галина участвовала в форсировании Одера, уничтожив 2 огневые точки и до 20 солдат и офицеров противника. В районе населённого пункат Млич она отразила контратаки превосходящих сил противника. В том бою Галин лично уничтожил 15 солдат и офицеров противника, при этом сам был ранен. За эти заслуги он был удостоен ордена Красного Знамени.

16 марта 1945 года в боях за населённый пункт Реймен рота Галина отразила четыре ожесточённых контратаки врага, уничтожив 75 солдат и офицеров противника и заставив остальных панически бежать. 18 марта 1945 года в районе Фриденталь-Гисмансдорф Галин лично уничтожил 23 солдата и офицера. За это он был удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени.

Особенно отличился Галин во время Берлинской операции . 19 апреля 1945 года в районе населённого пункта Шпретталь его рота, расчищая путь входящим в прорыв частям, совершила смелый манёвр и зашла в тыл засевшим в лощине немецким автоматчикам и «фаустникам». Внезапно атаковав врага одновременно со стрелками, шедшими в лобовую атаку, пулемётчики уничтожили до 60 солдат и офицеров, захватили 3 станковых пулемёта и много исправных фаустпатронов. 22 апреля 1945 года рота Галина держала оборону против крупных сил противника, пытавшегося прорваться к своим окружённым частям, уничтожив 49 солдат и офицеров, и ещё 63 взяв в плен. Благодаря смелым и быстрым действиям Галина инициатива неизменно находилась в руках его роты, что позволило в последующих боях взять в плен до 100 солдат и офицеров, и ещё до 60 уничтожив. При наступлении на Потсдам пулемётчики успешно поддерживали действия стрелковых частей, уничтожив до 40 солдат и офицеров противника, подавив 5 огневых точек, захватив 1 зенитную установку. В тех боях Галин получил тяжёлое ранение и был отправлен в госпиталь. 4 мая 1945 года командир 2-го мотострелкового батальона гвардии майор Титов представил его к званию Героя Советского Союза .

После длительного лечения в декабре 1945 года Галин в звании гвардии капитана был уволен в запас. Проживал в Челябинске, работал кочегаром, помощником машиниста паровоза на Южно-Уральской железной дороге. В 1974 году вышел на пенсию. Проживал в городе Рудный Костанайской области Казахстана . Умер в 1998 году.