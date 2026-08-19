ГАЛИМОВ ВАХИТ ГАЗИЗОВИЧ

Вахит Газизович Галимов родился в 1921 году в деревне Старобалаково (ныне — Чекмагушевский район Башкортостана ) в семье крестьянина. По национальности башкир. После окончания начальной школы работал сначала в колхозе на родине, затем на предприятиях в Петрозаводске и Ленинграде.

В 1941 году Галимов был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Чекмагукским районным военным комиссариатом Башкирской АССР. С октября того же года — на фронтах Великой Отечественной войны . Окончил курсы снайперов, после чего служил снайпером 100-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й армии. За отличную боевую работу и высокую результативность снайперского огня Галимов в 1943 году был удостоен медали «За отвагу» и ордена Красной Звезды.

Во время оборонительных боёв на реке Северский Донец Галимов выполнил ответственное задание командования по подготовке 22 снайперов. Организовав практическое обучение своих подопечных, он лично уничтожил 46 солдат и офицеров противника. В боях от Северского Донца до Днепра, когда дивизия вела тяжёлые бои против превосходящих сил противника, Галимов также неоднократно отличался. 22 августа 1943 года при отражении немецкой танковой контратаки он уничтожил 15 солдат и офицеров противника, что заставило вражеских танкистов повернуть назад. В ночь с 26 на 27 сентября 1943 года Галимов одним из первых переправился через Днепр и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарм на его западном берегу. Ежедневно он вместе со своими товарищами отражал по 12 ожесточённых немецких контратак, три раза поднимал в атаку стрелковую роту. 27 сентября 1943 года в бою за село Войсковое Днепропетровской области Украинской ССР Галимов заменил собой выбывшего из строя командира роты и успешно руководил действиями подразделения, выбив противника из траншей и захватив 2 миномёта и 80 мин. Развернув трофейные миномёты, рота открыла огонь по противнику, уничтожив более 40 солдат и офицеров противника. 27 сентября — 22 октября 1943 года в боях за расширение плацдарма Галимов снайперским огнём уничтожил 95 солдат и офицеров противника. В общей сложности за время войны он уничтожил 207 солдат и офицеров. 28 октября 1943 года в районе хутора Вишнёвый Галимов был убит. 29 октября 1943 года командир 35-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор И. Я. Кулагин посмертно представил его к званию Героя Советского Союза .

Похоронен в братской могиле в селе Днепровское Солонянского района Днепропетровской области Украины.