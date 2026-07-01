ГАЛИЛEЯ (лат. Galilaea)

Cеверная часть Палестины.

Галилея граничит на западе со Средиземным морем и Финикией, на севере с Сирией, на востоке с Иорданом , на юге с Самарией. Название «Галилея» происходит от древнееврейской основы, означающей «волна», «катиться».

Юг Галилеи представляет собой труднодоступные горы, которые издавна служили местом укрытия. В III тыс. до н.э. Галилею заселяют хананеи, во II тыс. до н.э. появляются хурриты, хетты и египтяне, затем она входит в состав Израильского царства (здесь жили израильские колена Ассир, Нафалим, Завулон и часть колена Иссахар). В 722 г. до н.э. Галилея захвачена Ассирией, местное население выселяется и его место занимают ассирийские колонисты. В 539 г. до н.э. она переходит под власть Персии, в 333 г. до н.э. ее занимает Александр Македонский.

В эллинистический период в ней основаны города Скитополис и Гипподамия. Галиея долго была ареной борьбы сирийских Селевкидов и египетских Птолемеев. В 104 г. до н.э. ее захватывает Аристобул I и обращает ее население в иудаизм. В 63 г. до н.э. Галилею занимает Помпей. При разделе Иродом Великим Иудейского царства на тетрархии в 4 г. до н.э., Галилея досталась Ироду Антипе, основавшему в качестве резиденции Тивериаду. В это время Галилея стала основным местом проповеди Христа. Жители Галилеи принимали активное участие в антиримских восстаниях 66-73 и 132-135 гг. После поражения восстания Бар-Кохбы в Галилее обосновался Синедрион . В 351 и 614 гг. Галилею охватывали восстания против римского и византийского владычества.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев