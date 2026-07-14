Галилей (ит. Galilei), Галилео (15.02.1564, Пиза ‒ 08.01.1642, Арчетри, Тоскана)

Галиле́й (ит. Galilei), Галилео (15.02.1564, Пиза — 08.01.1642, Арчетри, Тоскана) — итальянский ученый, физик, астроном, основатель экспериментальной физики и классической механики. Член Академии деи Линчеи в Риме. Учился в Пизанском университете, изучал математику и физику во Флоренции. Преподавал в университетах Пизы и Падуи. В Падуанском университете читал курс астрономии, механики, математики (с 1592). Сконструировал гидростатические весы для измерения плотности тел и первый прибор для определения температуры тела (термоскоп). В трактатах «Механика» и «О движении» (1590) сформулировал идею об относительности движения, установил законы свободного падения, колебания маятника, движения тел по наклонной плоскости. Под влиянием известия об изобретении телескопа в Голландии сконструировал свою модель (1609) и впервые с помощью оптического прибора начал изучение звездного неба. Сделал ряд основополагающих открытий в области астрономии: описал строение лунной поверхности, показал, что Млечный Путь не является единым целым, а состоит из отдельных звезд; впервые увидел четыре спутника Юпитера («Галилеевы спутники»), фазы Венеры, пятна на Солнце («Звездный вестник», 1610). Был открытым сторонником учения Коперника о гелиоцентрической системе мира. Утверждал, что вселенная познаваема человеческим разумом и что основой научного знания является опыт. В 1613 в письме к Б. Кастелли утверждал, что Священное Писание относится к спасению души и не авторитетно в вопросах науки, и это послужило поводом для донесения в Инквизицию. В 1630 вышел «Диалог о двух системах мира, Птолемеевой и Коперниковой», где в полемической форме раскрывались основные положения коперниканства. В 1633 Г. был вызван в Рим на суд Инквизиции. Его система взглядов была признана несовместимой с учением церкви. Он был вынужден произнести отречение, последний период жизни провел под домашним арестом на вилле Арчетри. В 1992 специальная комиссия, созданная Папой Иоанном Павлом II, реабилитировала ученого и признала суд над ним «трагической ошибкой».

Соч.: Избранные труды. В 2 т. М., 1964; Le Opere di Galileo Galilei / Ed. A. Favaro. 20 vols. Firenze, 1929—1939.

Лит.: Ольшки Л. История научной литературы на новых языках. Т. 3: Галилей и его время. М., 1922; Drake S. Galileo Galilei pioniere della scienza. Muzzio, 2009; Fantoli А. The Case of Galileo: A Closed Question? Notre Dame, 2012; Galileo, Man of Science / Ed. by E. McMullin. New York, 1967; Heilbron J. L. Galileo. Scienziato e umanista. Torino, 2013. Е. Е. Бергер.