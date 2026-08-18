ГАЛИЛЕИ ВИНЧЕНЦО
ГАЛИЛЕИ ВИНЧЕНЦО - итальянский музыкальный теоретик, композитор, лютнист.
Отец Г. Галилея. Учился в Венеции у Дж. Царлино (около 1563 года). Члке Флорентийской камераты. В трактате «Диалог о древней и новой музыке» (Флоренция, 1581 год) выступал за возрождение античного идеального союза музыки и поэзии, достигаемого, по его мнению, средствами «монодии» (в современном понимании термина - гомофонии). В противовес Царлино (опиравшемуся на Птолемея) разрабатывал собственную музыкально-акустическую концепцию, которую понимал как компромисс между пифагоровым и чистым строями (смотрите в статье Строй музыкальный). Автор 2 сборников мадригалов (1574, 1587 годы) и многих инструментальных пьес, в основном для лютни (в жанрах пассамеццо, романески, сальтареллы, гальярды, ричеркара и др.). Галилей сочинял во всех тональностях мажорно-минорной системы, намеренно противопоставляя её «устаревшей» ладовой системе григорианского хорала (смотрите Церковные лады).