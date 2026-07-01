Галикарна(с)с (греч. Ἁλικαρνασσός, совр. Бодрум, Турция)

Галикарна́(с)с (греч. Ἁλικαρνασσός, совр. Бодрум, Турция) — древнегреческий город на юго-западе Малой Азии (в области Кария), на побережье Эгейского моря. Основан в XII в. до н. э. дорийцами. С 560 до н. э. находился под властью Лидии, с 545 до н. э. — под персидским владычеством. В 454 до н. э. вошел в состав Афинской архэ. В IV в. до н. э. вновь отошел к Персии и находился под властью правителя Карии Мавсола, который сделал Г., достигший в это время своего высшего расцвета, своей столицей. В 334 до н. э. Г. оказал сопротивление войску Александра Македонского; после взятия город был разрушен и впоследствии не играл значительной роли в древнегреческой истории. Уроженец Г. — Геродот.

Лит.: Суриков И. Е. Геродот. М., 2009. И. Е. Суриков.