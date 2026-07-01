Галифе (фр. Galliffet), Гастон Александр Огюст, маркиз де (23.01.1830, Париж ‒ 08.07.1909, там же)

Галифе́ (фр. Galliffet), Гастон Александр Огюст, маркиз де (23.01.1830, Париж — 08.07.1909, там же) — французский генерал и государственный деятель. Начинал службу в кавалерии, затем служил в личной гвардии Наполеона III, был офицером для поручений при императоре. Участ­ник военных кампаний в Крыму (1854—1855), Италии (1859) и Мексике (1862–1867). Во время Франко-германской войны 1870—1871 командовал кавалерией под Седаном, где попал в плен. По возвращении во Францию назначен командиром кавалерийской бригады, во главе которой был направлен на подавление восстания в Париже (см. Парижская коммуна 1871). Прославился особой жестокостью при расправе над взятыми в плен коммунарами, расстреливая их на месте без суда и следствия. В 1872—1875 служил в Алжире. По возвращении в метрополию в 1876—1878 командовал кавалерийской дивизией, затем корпусом в Туре. Выставлял свою кандидатуру на президентских выборах 1879. В 1880—1882 — военный губернатор Парижа, член Высшего военного совета до выхода в отставку в 1895. В 1899 занял пост военного министра в левоцентристском правитель­стве П. М. Р. Вальдека-Руссо. Выступал за оправдание капитана А. Дрейфуса (см. «Дрейфуса дело»).

Лит.: Gillois A. Galliffet, le fusilleur de la Commune. Paris, 1985. П. П. Черкасов.