Галицко-Волынская летопись

Га́лицко-Волы́нская ле́топись — памятник летописания Юго-Зап. Руси, включенный в Ипатьевскую летопись, обще-русский свод конца XIII — начала XIV в.; сохранилась во всех ее 7 списках, восходящих к единому протографу. Неоднократно отмечалась необычность и несхожесть Г.-В. л. с другими летописями по стилю и содержанию. Она отличается от всех других летописей также тем, что составлялась не в форме погодных записей, а как свободный рассказ. Поскольку предшествовавшая Г.-В. л. в Ипатьевском своде (см. Ипатьевская летопись) Киевская летопись заканчивалась 6708 (1200), составитель свода при соединении этой летописи с Г.-В. л. механически поставил первым годом в ней 6709 (1201), тогда как описанные под этим годом события происходили в 1205. Отсюда почти повсеместная ошибка в датах Ипатьевского списка на пять лет. По мнению М. Д. Приселкова, разделяемого В. Т. Пашуто, хронологическая сетка появилась лишь в Ипатьевском списке, до этого же летопись имела форму свободного рассказа.

Г.-В. л. делится на две части. Галицкая часть, начинаясь с событий 1205, обрывается на рассказе о походе Бурундая на Литву в середине 1258. Начало второй, Волынской, части утрачено; ее повествование охватывает события 1259—1290. Исследователями предлагались различные реконструкции истории сложения двух частей летописи. Вероятно, большая часть Г.-В. л. представляет собой собрание повестей о конкретных князьях. Не исключено, что наиболее ранние фрагменты Галицкой части были составлены еще в домонгольское время.

Г.-В. л. опирается на разнообразные источники: княжеские летописцы, воинские повести (о битве на Калке, о нашествии Батыя и др.), документы из княжеских архивов. Составители Г.-В. л. широко использовали византийские хроники Георгия Амартола и Иоанна Малалы, «Историю Иудейской войны» Иоси­фа Флавия. В заключительную часть Г.-В. л. включены обширные цитаты из «Слова о законе и благодати» ­Илариона. В повествовании ощущаются живые интонации очевидцев, из текстов следует, что у ­составителей было множество информаторов, часть из которых упомянута: тысяцкий Демьян, боярин Вячеслав Толстый и др.

Изд.: Полное собрание русских летописей. Т. 2. Стб. 715—938; Галицько-Волинський лiтопис: Дослiдження, текст, комен-тар. / За ред. М. Ф. Котляра. Киïв, 2002; Галицко-Волын­ская летопись. Текст. Комментарий. Исследование / Сост. Н. Ф. Котляр, В. Ю. Франчук, А. Г. Плахонин, под ред. Н. Ф. Котляра. СПб., 2005.

Лит.: Орлов А. С. К вопросу об Ипать­евской летописи // Известия Отделения русского языка и словесности Академии Наук. Л., 1926. Т. 31; Орлов А. С. О галицко-волынском летописании // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 5. Л., 1947; Черепнин Л. В. Летописец Даниила Галицкого // Историчекие записки. М., 1941. Т. 12; Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950. С. 17–133; Романова О. В. О хронологии Галицко-Волынской летописи XIII в. по Ипатьевскому списку // Прошлое Новгорода и Новгородской земли. Материалы конференции. Новгород. 1997; Котляр Н. Ф. Галицко-Волынская летопись (источники, структура, жанровые и идейные особенно­сти) // Древнейшие государства на территории Восточной Европы. 1995. М., 1997. С. 80–165; Котляр Н. Ф. Галицко-Волынский свод: летопись или собрание повестей // Средневековая Русь. Вып. 6. М., 2006. С. 118—137; Его же. О возможной природе нетрадиционности структуры и формы Галицко-Волынской летописи // Древняя Русь: вопросы медиевистики. 2005. № 2. С. 36—54; Ужанков А. Н. Про-блемы историо­графии и текстологии древнерусских памятников XI—XIII веков. М., 2009. С. 285—422. Н. Ф. Котляр.