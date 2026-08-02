ГАЛИЦКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Николай Васильевич Галицкий родился 19 декабря 1918 года в селе Спиваковка (ныне – Изюмский раойн Харьковской области Украины) в крестьянской семье. По национальности украинец. В 1925 году с семьёй переехал в Луганск . После окончания школы работал на Ворошиловградском паровозостроительном заводе. Незадолго до начала войны окончил исторический факультет Ворошиловградского государственного педагогического института и работал учителем.

В июле 1941 года Галицкий был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Ворошиловградским городским военным комиссариатом. С октября того же года – на фронтах Великой Отечественной войны . Участвовал в боях на Западном, Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. 28 марта 1942 года был ранен. После излечения служил корректором в штабе Юго-Западного фронта.

В 1944 году Галицкий вернулся к строевой службе в качестве командира пулемётного расчёта 177-го гвардейского стрелкового полка 60-й гвардейской стрелковой дивизии 32-го стрелкового корпуса 5-й ударной армии. Участвовал в освобождении Кишинёва, одним из первых в полку ворвавшись на юго-восточную окраину города и уничтожив 12 вражеских солдат, чем содействовал общему успеху. За это Галицкий был удостоен первой своей награды – медали «За отвагу» .

Особенно отличился Галицкий во время Висло-Одерской операции. 14 января 1945 года при прорыве сильно укреплённой немецкой обороны в районе польского населённого пункта Буде-Аугустовске он, преодолев минное поле и два ряда «спирали Бруно», в числе первых ворвался в немецкую траншею и пулемётным огнём уничтожил 10 вражеских солдат. В районе населённого пункта Мале Боже расчёт Галицкого отразил три ожесточённые немецкие контратаки, поддержанные артиллерией, миномётными и бронетехникой. В том бою он уничтожил 33 солдата и офицера противника, подавил огонь трёх пулемётных точек. При этом он сам получил тяжёлое ранение в лицо в результате разрыва немецкого снаряда, но оставался в строю, пока боевая задача не была выполнена. 18 января 1945 года командир 177-го гвардейского стрелкового полка гвардии полковник В. Н. Косов представил Галицкого к званию Героя Советского Союза .

После полученного ранения Галицкий долгое время лечился в госпиталях. Врачам удалось спасти зрение только правого глаза. После демобилизации он вернулся в Ворошиловград. В 1946-1949 годах работал учителем физической культуры ремесленного училища № 1, в 1949-1953 годах – директором вечерней школы рабочей молодёжи № 5, в 1953-1974 годах – директором средней школы № 12 города Ворошиловграда. Скончался 4 августа 1976 года, похоронен в Луганске.