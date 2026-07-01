ГАЛИЦКИЙ КУЗЬМА НИКИТОВИЧ

Кузьма Никитович Галицкий родился 12 (по новому стилю - 24) октября 1897 года в городе Таганроге в рабочей семье. По национальности русский. После окончания ремесленно-технической школы работал учеником слесаря, слесарем в механической мастерской, затем помощником машиниста на железной дороге.

В апреле 1917 года Галицкий был призван на службу в Русскую армию и направслен в 274-й запасной пехотный полк. Дослужился до звания унтер-офицера. Был демобилизован после роспуска старой армии и вернулся к работе на железной дороге. Во время оккупации Таганрога войсками Германии и Австро-Венгрии Галицкий принимал участие в забастовке, после подавления которой вынужден был скрыться на подконтрольной Советской власти территории.

В августе 1918 года добровольцем поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Участвовал в боях Гражданской войны, будучи командиром взвода, роты 9-го Советского Украинского фронта, затем командиром батальона 1-го ударного полка 7-й Заднепровской Украинской стрелковой дивизии. В сентябре 1919 года получил тяжёлое ранение. После излечения служил на железной дороге. С июля 1920 года командовал батальоном 397-го стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии, участвовал в боях с польскими войсками, украинскими антисоветскими формированиями, войсками П. Н. Врангеля.

После окончания войны продолжил службу в Красной Армии. В 1922 году Галицкий окончил Высшую тактическую стрелковую школу имени Коминтерна, в 1927 году - Военную академию РККА. С августа 1928 года активно занимался научной работой, возглавлял научно-редакционную часть этой академии, затем был адъюнктом в ней же. С 1931 года служил на командных и штабных должногстях в различных стрелковых частях.

В ноябре 1937 года Галицкий был назначен командиром 90-й стрелковой дивизии Ленинградского военного округа. В период "большой чистки" в Красной Армии в июле 1938 года он был арестован органами НКВД СССР по сфабрикованному обвинению. На допросах вину свою Галицкий не признал, оговорить кого-либо отказался, и в мае 1939 года был освобождён и восстановлен в кадрах Вооружённых Сил СССР в связи с прекращением уголовного преследования.

В декабре 1939 года Галицкий был направлен в действующую армию на должность командира 24-й стрелковой дивизии вместо убитого в боях с финнами её командира П. Е. Вещева. После окончания боевых действий эта дивизия была передислоцирована в Белорусскую ССР, где и встретила начало Великой Отечественной войны.

С первых дней войны дивизия Галицкого принимала активное участие в боях с немецкими войсками в составе 13-й армии Западного фронта. Во главе её он принимал участие в боях у Государственной границы СССР и сражениях под Минском. Галицкий не раз отличался в этих сражениях. Так, 24 июня 1941 года он выехал на передовую в собиравшийся отступать противотанковый дивизион и личным примером увлёк за собой артиллеристов, чем восстановил положение. В том бою противник потерял до 30 танков. 26 июня 1941 года Галицкий вновь восстановил шаткое положение, организовав наступление на танковую дивизию вермахта и нанеся ей большие потери. Действуя в условиях полного отсутствия связи, не имея сведения об обстановке на фронте, он решил не отступать, что позволило ему на исходе первой недели войны разгромить 19-ю танковую дивизию и моторизованную бригаде вермахта.

В ожесточённых боях лета 1941 года дивизия оказалась в окружении и некоторое время вела фактически партизанские действия, нарушая тылы противника и уничтожая его мелкие соединения. Генералу Галицкому удалось сохранить всю материальную часть, но при выходе к своим было утрачено своё знамя, что послужило причиной расформирования дивизии.

19 июля 1941 года Галицкий был назначен командиром 67-го стрелкового корпуса. Во время Смоленского сражения 13 августа 1941 года он был тяжело ранен и длительное время лечился в тыловом госпитале. В январе 1942 года Галицкий был назначен заместителем командующего 1-й ударной армией, но уже месяц спустя во второй раз был тяжело ранен во время боевых действий на Демянском направлении.

С августа 1942 года Галицкий командовал 1-й резервной армией, дислоцировавшейся в Тамбове, а с сентябре того же года - 3-й ударной армией. Под его руководством последняя добилась больших успехов во время освобождения Псковской области. 26 ноября 1943 года Галицкий был назначен командующим 11-й гвардейской армией, участвовал в освобождении Белорусской ССР. Войска этой армии прорвали мощную немецкую оборону в полосе Минской автострады и разгромили во взаимодействии с частями 5-й армии Богушевско-Оршанскую группировку немецких войск. Развивая наступление, с боями совершая марши в среднем по 25 км в сутки, части армии вышли к Восточной Пруссии и пересекли её границу. Армия Галицкого в период наступления в Белоруссии успешно форсировала реки Бобр, Березину и Неман, сумев сделать это с минимальными потерями, максимально организованно. 29 октября 1944 года командующим войсками 3-го Белорусского фронта генерал армии И. Д. Черняховский представил Галицкого к званию Героя Советского Союза. В представлении отмечалось, что операции, проводимые армией, отличались размахом, решительностью действий, смелость манёвра на поле боя и своими результатами.

В боях за Восточную Пруссию 11-я гвардейская армия прорвала глубокоэшелонированную оборону немцев на рубеже Рагнит-Гумбиннен, штурмом взяла город Инстербург и с юга охватила Кёнигсберг. В апреле 1945 года части армии штурмовали сначала Кёнигсберг, а затем город-крепость Пиллау.

После окончания войны Галицкий продолжил службу в Советской Армии, в течение года командовал советскими оккупационными войсками на территории бывшей Восточной Пруссии, затем в течение семи месяцев - 11-й гвардейской армией. В 1946-1951 годах он занимал должность командующего войсками Прикарпатского, а в 1951-1954 годах - Одесского военных округов. В мае 1954 года переведён в Москву на должность командующего войсками Московского района ПВО. В 1955-1958 годах Галицкий командовал Северной группой войск на территории Польской Народной Республики, а в 1958-1961 годах командовал войсками Закавказского военного округа.

В январе 1962 года Галицкий в звании генерала армии вышел в отставку. Проживал в Москве, активно занимался общественной деятельностью, руководил военно-научным обществом при Центральном доме Советской Армии. Умер 14 марта 1973 года, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы (участок 7, ряд 4, место 20).