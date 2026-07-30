ГАЛИЦКИЙ ИВАН ПАВЛОВИЧ

Иван Павлович Галицкий родился 28 января (по новому стилю – 9 февраля) 1897 года в деревне Зимницы (ныне – Куйбышевский район Калужской области) в рабочей семье. По национальности русский.

Мать Галицкого Александра Петровна и старшая сестра Мария Павловна Галицкие были расстреляны в годы немецко-фашистской оккупации за связь с партизанами.

В 1918 году Галицкий был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Участвовал в боях Гражданской войны , будучи помощником командира взвода, исполняющим должность командира сапёрной роты, командиром взвода, командиром инженерного парка. За боевые отличия Галицкий дважды представлялся к ордену Красного Знамени, но оба раза представление реализовано не было.

В 1919 году Галицкий окончил 2-е Екатеринославские инженерные курсы. После окончания Гражданской войны служил командиром санитарных подразделений, затем служил в инженерных частях, был дивизионным инженером, помощником корпусного инженера. В 1926 году Галицкий окончил Ленинградские курсы усовершенствования командного состава инженерных войск, а в 1931 году – курсы при Военно-технической академии имени Ф. Э. Дзержинского.

В декабре 1932 года Галицкий был назначен начальником Научно-испытательного инженерно-технического полигона Военно-инженерного управления Красной Армии. В марте 1935 года был переведён в штаб Московского военного округа на должность помощника начальника отдела инженерных войск, а в апреле 1938 года возглавил этот отдел. Участвовал в польском походе 1939 года, за отличное руководство вверенными подразделениями которым был представлен к ордену Красной Звезды, но представление вновь не было реализовано. 4 июня 1940 года Галицкому было присвоено звание генерал-майора инженерных войск, в июле того же года он был назначен заместителем начальника Главного военно-инженерного управления РККА. Начало Великой Отечественной войны он встретил в должности исполняющего обязанности начальника этого управления.

В годы Великой Отечественной войны Галицкий служил заместителем начальника Главного военно-инженерного управления, начальником штаба инженерных войск РККА (с ноября 1941 года по апрель 1942 года). Параллельно с последней должность возглавлял оперативные инженерные группы на Западном фронте, в Приморской армии и на Крымском фронте. С апреля 1942 года Галицкий командовал инженерными войсками сначала Западного, затем 1-го Украинского фронтов.

Оперативная группа под командованием Галицкого, действующего на южном театре военных действий, внесла большой вклад в организацию обороны Севастополя . Под его непосредственным руководством осуществлялась переброска по железной дороге и воде тысяч мин и взрывчатки, минирование подступов к советским оборонительным позициям, и всё это проводилось в самые кратчайшие сроки. Однако полностью намеченные планы выполнить инженерной группе не удалось, поскольку она была отозвана на Керченский полуостров.

В дальнейшем Галицкий успешно руководил действиями инженерных войск во время освобождения Польши, Берлинской и Пражской операций. Только на Сандомирском плацдарме инженерные части 1-го Украинского фронта вырыли до 1500 километров траншей и ходов сообщения, построили 1160 командных и наблюдательных пунктов, подготовили 11 тысяч артиллерийских и миномётных позиций, 10 тысяч землянок и иных укрытий, проложено или отремонтировано более 2 тысяч километров дорог, навели через Вислу 13 мостов, 3 паромные переправы. Когда командование решило предпринять маскировочный манёвр, сапёры изготовили 400 макетов танков, 500 макетов автомашин и 1000 макетов орудий. За это Галицкий был представлен к званию Героя Советского Союза . Кроме того, 20 апреля 1945 года ему было присвоено звание генерал-полковника инженерных войск.

После окончания войны Галицкий продолжил службу в Советской Армии на высоких должностях в системе инженерных войск. С 1951 года он возглавлял Военно-инженерную академию имени В. В. Куйбышева. Защитил кандидатскую диссертацию.

В 1957 году вскрылся постыдный для Галицкого факт – в процессе пересмотра дел на репрессированных в 1930-е годы было обнаружено, что в 1938 году он написал донос на своего непосредственного начальника, бригадного инженера С. И. Асланова, который был осуждён и расстрелян по ложному обвинению, репрессиям подверглась и вся его семья. Сам же Галицкий занял освободившуюся после его ареста должность начальника инженерных войск Московского военного округа. По приказу министра обороны СССР, Маршала Г. К. Жукова он был снят с должности начальника академии, а чуть позже был лишён звания генерал-полковника и исключён из КПСС. Однако вскоре Жуков сам был отправлен на пенсию, и Галицкий сумел добиться восстановления в партии и перемены решения о полном лишении его воинского звания на снижение до генерал-лейтенанта. Однако в кадрах Вооружённых Сил он оставлен не был, и вынужден был уйти в запас.

Проживал в Москве. Умер 8 марта 1987 года, похоронен на Кунцевском кладбище Москвы (участок № 9-2).