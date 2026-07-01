Галицийское восстание 1846

Галици́йское восста́ние 1846 — крупнейшее антифеодальное выступление польских крестьян в XIX в. Кризис феодально-крепостнических отношений в австрийской провинции Галиция был усугублен неурожаем 1844 и 1845. Восстание совпало с готовившейся польскими патриотическими организациями шляхетской национальной революцией с центром в Краковской республике. Часть заговорщиков склонялась к необходимости решения крестьянского и земельного вопросов, но соответствующая пропаганда не велась. Знавшие о заговоре австрийские власти распространили слух, что шляхта планирует истребить кресть­ян. 18 февраля 1846, в день назначенного заговорщиками выступления, началось стихийное восстание крестьян, охватившее большую часть Зап. Галиции. Авст­рийцы ему не противодействовали. Повстанцы громили помещичьи усадьбы, убивали их владельцев и членов семей, священников, чиновников, отказывались нести феодальные повинности. Наиболее известным предводителем крестьян был Я. Шеля. Всего было разгромлено 430 поместий и убито около 1100 человек, вследствие чего за восстанием закрепилось название «галицийская резня». Лишь в с. Хохолув (Сандецкий округ ) выступление приобрело антиавстрий­скую окраску, но крестьяне соседних сел активно этому воспротивились. К апрелю 1846 шляхетские повстанческие отряды с помощью крестьян были разгромлены, что позволило австрийским властям быстро умиротворить провинцию.

Лит.: Миллер И. С. Накануне отмены барщины в Галиции (из истории идейно-политической борьбы в польском обществе в 30—40 годах XIX столетия) // Ученые записки Института славяноведения. 1949. Т. 1; Kieniewicz St. Ruch chłopski w Galicji w 1846 roku. Wrocław, 1951; Powstanie chochołowskie 1846 roku.Dokumenty i materiały. Wrocław, 1960; Źychowski M. Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji. Warszawa, 1956. Г. Ф. Матвеев.