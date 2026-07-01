ГАЛИЦИЯ
Историческая область на западе Украины (Восточная Граница) и территории Польши (Западная Граница).
В 9 – нач. 12 вв. Вост. Г. входила в состав Древнерусского государства. Во 2-й пол. 11 – сер. 12 вв. здесь возникли княжения с центрами в городах Перемышль, Звенигород, Теребовль, вошедшие в состав Галицкого княжества (приблизительно с 1199 – Галицко-Волынского княжества). В 12–13 вв. Г. подверглась вторжениям польск., венг., монголо-тат., литов. войск. В 1349–87 поляки захватили б. ч. Вост. Г., разделив её на Галицкую, Львовскую, Перемышльскую, Саноцкую, Холмскую и Белзскую земли (округа), во главе с королевскими наместниками (старостами). В сер. 15 в. Галицкая, Львовская, Перемышльская и Саноцкая земли были объединены в Рус. воеводство с адм. центром во Львове. В 16–17 вв. прочные позиции здесь завоевало униатство. Население Вост. Г. участвовало в Освободительной войне украинского и белорусского народов 1648–54, в крестьянских восстаниях и выступлениях (16 – 1-я пол. 19 вв.). Получив по 1-му разделу Речи Посполитой (1772) зап.-укр. и частично польск. земли, Австрия образовала на их основе «Королевство Галиции и Лодомерии с Великим герцогством Краковским» (с 1849 имело статус австр. «коронной земли»), столицей которого являлся г. Лемберг (Львов). Границы королевства неоднократно менялись: в 1786–1849 оно включало Буковину, в 1795–1809 – территорию между реками Зап. Буг и Пилица; в 1809–15 Тернопольский окр. входил в состав Рос. империи; в 1809–46 от королевства был отделён Краков с округом, где в 1815 создана Краковская республика. В 1848 под влиянием революц. событий австр. правительство отменило крепостное право. В 1848 в Вост. Г. возникла политич. организация галицких русинов (карпатороссов) «Головна руська рада», образовавшая Матицу Галицко-Русскую и др. просветительские общества. С 1867 в Австро-Венгрии Г. получила огранич. автономию, были созданы Галицийский краевой сейм и выборные органы местной администрации. В 1869 польск. яз. стал офиц. языком администрации Г. С кон. 19 в. с территории Г. происходила массовая эмиграция украинцев в США, Канаду, Юж. Америку. Одновременно в Г. начался подъём демократич. движения, руководимого людовцами; в 1913 ими была основана партия «Пяст». Перед 1-й мировой войной широкой поддержкой в Г. пользовалась Польская социалистическая партия. Г. являлась также опорной базой сторонников Ю. Пилсудского, которые создавали здесь полувоенные организации, ставшие основой польских легионов. В годы 1-й мировой войны Г. являлась ареной ожесточённых боёв между рус. и австро-венг. армиями (см. Галицийская операция 1914). С распадом Австро-Венгрии в 1918 Зап. Г. вошла в состав Польши. В Вост. Г., где в 1918–19 существовала Западноукраинская народная республика, развернулись воен. действия между укр., сов., польск. войсками. В июле – сент. 1920 на территории Вост. Г., освобождённой частями Красной Армии в ходе советско-польской войны 1920, существовала Галицийская социалистич. сов. республика. По Рижскому мирному договору 1921 Вост. Г. отошла к Польше. С кон. 1920-х гг. на её территории развернулось укр. нац. движение, значит. роль в котором играла Организация украинских националистов. В результате германо-польской войны 1939 Зап. Г. была оккупирована Германией и включена в состав «Генерал-губернаторства»; Вост. Г. вошла в состав СССР (см. Советско-германские договоры 1939). На территории Вост. Г. образованы Дрогобычская, Львовская, Станиславская и Тернопольская области УССР. В соответствии с сов.-герм. договорённостями нем. население Вост. Г. в кон. 1939 – нач. 1940 было переселено на территорию, подконтрольную Германии, а украинцы, русские, белорусы и русины – из Зап. Г. в СССР. В 1941 Вост. Г. была также оккупирована герм. войсками и присоединена к «Генерал-губернаторству». В период нахождения под властью гитлеровской Германии евр. население Г. было полностью уничтожено; в Зап. Г. действовал лагерь смерти Освенцим. В нач. 1945 Г. была освобождена Красной Армией и возвращена в состав Польши и СССР. Во 2-й пол. 1940-х – 1950-е гг. Вост. Г. являлась очагом вооруж. сопротивления сов. власти со стороны укр. националистич. движения.