ГАЛИЦИЯ

Ис­то­рическая об­ласть на за­па­де Ук­раи­ны (Восточная Граница) и тер­ри­то­рии Поль­ши (Западная Граница).

В 9 – нач. 12 вв. Вост. Г. вхо­ди­ла в со­став Древ­не­рус­ско­го го­су­дар­ст­ва . Во 2-й пол. 11 – сер. 12 вв. здесь воз­ник­ли кня­же­ния с цен­тра­ми в го­ро­дах Пе­ре­мышль, Зве­ни­го­род, Те­ре­бовль, во­шед­шие в со­став Га­лиц­ко­го кня­же­ст­ва (при­бли­зи­тель­но с 1199 – Га­лиц­ко-Во­лын­ско­го кня­же­ст­ва ). В 12–13 вв. Г. под­вер­глась втор­же­ни­ям польск., венг., мон­го­ло-тат., ли­тов. войск. В 1349–87 по­ля­ки за­хва­ти­ли б. ч. Вост. Г., раз­де­лив её на Га­лиц­кую, Львов­скую, Пе­ре­мышль­скую, Са­ноц­кую, Холм­скую и Белз­скую зем­ли (ок­ру­га), во гла­ве с ко­ро­лев­ски­ми на­ме­ст­ни­ка­ми (ста­рос­та­ми). В сер. 15 в. Га­лиц­кая, Львов­ская, Пе­ре­мышль­ская и Са­ноц­кая зем­ли бы­ли объ­е­ди­не­ны в Рус. вое­вод­ст­во с адм. цен­тром во Льво­ве. В 16–17 вв. проч­ные по­зи­ции здесь за­вое­ва­ло уни­ат­ст­во. На­се­ле­ние Вост. Г. уча­ст­во­ва­ло в Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­не ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648–54, в кре­сть­ян­ских вос­ста­ни­ях и вы­сту­п­ле­ни­ях (16 – 1-я пол. 19 вв.). По­лу­чив по 1-му раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той (1772) зап.-укр. и час­тич­но польск. зем­ли, Ав­ст­рия об­ра­зо­ва­ла на их ос­но­ве «Ко­ро­лев­ст­во Га­ли­ции и Ло­до­ме­рии с Ве­ли­ким гер­цог­ст­вом Кра­ков­ским» (с 1849 име­ло ста­тус австр. «ко­рон­ной зем­ли»), сто­ли­цей ко­то­ро­го яв­лял­ся г. Лем­берг (Львов). Гра­ни­цы ко­ро­лев­ст­ва не­од­но­крат­но ме­ня­лись: в 1786–1849 оно вклю­ча­ло Бу­ко­ви­ну, в 1795–1809 – тер­ри­то­рию ме­ж­ду ре­ка­ми Зап. Буг и Пи­ли­ца; в 1809–15 Тер­но­поль­ский окр. вхо­дил в со­став Рос. им­пе­рии; в 1809–46 от ко­ролев­ст­ва был от­де­лён Кра­ков с ок­ру­гом, где в 1815 соз­да­на Кра­ков­ская рес­пуб­ли­ка. В 1848 под влия­ни­ем ре­во­люц. со­бы­тий австр. пра­ви­тель­ст­во от­ме­ни­ло кре­по­ст­ное пра­во. В 1848 в Вост. Г. воз­ник­ла по­ли­тич. ор­га­ни­за­ция га­лиц­ких ру­си­нов (кар­па­то­рос­сов) «Го­лов­на русь­ка ра­да», об­ра­зо­вав­шая Ма­ти­цу Га­лиц­ко-Рус­скую и др. про­све­ти­тель­ские об­ще­ст­ва. С 1867 в Ав­ст­ро-Венг­рии Г. по­лу­чи­ла ог­ра­нич. ав­то­но­мию, были соз­даны Га­ли­ций­ский крае­вой сейм и вы­бор­ные ор­га­ны ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции. В 1869 польск. яз. стал офиц. язы­ком ад­ми­ни­ст­ра­ции Г. С кон. 19 в. с тер­ри­то­рии Г. про­ис­хо­ди­ла мас­со­вая эмиг­ра­ция ук­ра­ин­цев в США, Ка­на­ду, Юж. Аме­ри­ку. Од­но­вре­мен­но в Г. на­чал­ся подъ­ём де­мо­кра­тич. дви­же­ния, ру­ко­во­ди­мо­го лю­дов­ца­ми; в 1913 ими бы­ла ос­но­ва­на пар­тия «Пяст». Пе­ред 1-й ми­ро­вой вой­ной ши­ро­кой под­держ­кой в Г. поль­зо­ва­лась Поль­ская со­циа­ли­сти­че­ская пар­тия. Г. яв­ля­лась так­же опор­ной ба­зой сто­рон­ни­ков Ю. Пил­суд­ско­го, ко­то­рые соз­да­ва­ли здесь по­лу­во­ен­ные ор­га­ни­за­ции, став­шие ос­но­вой поль­ских ле­гио­нов. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны Г. яв­ля­лась аре­ной ожес­то­чён­ных бо­ёв ме­ж­ду рус. и ав­ст­ро-венг. ар­мия­ми (см. Га­ли­ций­ская опе­ра­ция 1914). С рас­па­дом Ав­ст­ро-Венг­рии в 1918 Зап. Г. во­шла в со­став Поль­ши. В Вост. Г., где в 1918–19 су­ще­ст­во­ва­ла За­пад­ноу­кра­ин­ская на­род­ная рес­пуб­ли­ка, раз­вер­ну­лись во­ен. дей­ст­вия ме­ж­ду укр., сов., польск. вой­ска­ми. В ию­ле – сент. 1920 на тер­ри­то­рии Вост. Г., ос­вобо­ж­дён­ной час­тя­ми Крас­ной Ар­мии в хо­де со­вет­ско-поль­ской вой­ны 1920, су­ще­ст­во­ва­ла Га­ли­ций­ская со­циа­ли­стич. сов. рес­пуб­ли­ка. По Риж­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1921 Вост. Г. ото­шла к Поль­ше. С кон. 1920-х гг. на её тер­ри­то­рии раз­вер­ну­лось укр. нац. дви­же­ние, зна­чит. роль в ко­то­ром иг­ра­ла Ор­га­ни­за­ция ук­ра­ин­ских на­цио­на­ли­стов . В ре­зуль­та­те гер­ма­но-поль­ской вой­ны 1939 Зап. Г. бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на Гер­ма­ни­ей и вклю­че­на в со­став «Ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­ва»; Вост. Г. во­шла в со­став СССР (см. Со­вет­ско-гер­ман­ские до­го­во­ры 1939). На тер­ри­то­рии Вост. Г. об­ра­зо­ва­ны Дро­го­быч­ская, Львов­ская, Ста­ни­слав­ская и Тер­но­поль­ская об­лас­ти УССР. В со­от­вет­ст­вии с сов.-герм. до­гово­рён­но­стя­ми нем. на­се­ле­ние Вост. Г. в кон. 1939 – нач. 1940 бы­ло пе­ре­се­ле­но на тер­ри­то­рию, под­кон­троль­ную Гер­ма­нии, а ук­ра­ин­цы, рус­ские, бе­ло­ру­сы и ру­си­ны – из Зап. Г. в СССР. В 1941 Вост. Г. бы­ла так­же ок­ку­пи­ро­ва­на герм. вой­ска­ми и при­сое­ди­не­на к «Ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­ву». В пе­ри­од на­хо­ж­де­ния под вла­стью гит­ле­ров­ской Гер­ма­нии евр. на­се­ле­ние Г. бы­ло пол­но­стью унич­то­же­но; в Зап. Г. дей­ст­во­вал ла­герь смер­ти Ос­вен­цим. В нач. 1945 Г. бы­ла ос­во­бо­жде­на Крас­ной Ар­ми­ей и воз­вра­ще­на в со­став Поль­ши и СССР. Во 2-й пол. 1940-х – 1950-е гг. Вост. Г. яв­ля­лась оча­гом во­оруж. со­про­тив­ле­ния сов. вла­сти со сто­ро­ны укр. на­цио­на­ли­стич. дви­жения.

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