ГАЛИЧСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

ГАЛИЧСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ - древнейший памятник книгописания и книжной миниатюры Галича Мерского (1357 года).

Кодекс состоит из 178 листов пергамена размером 28,2-28,5×22-22,2 см, написан 4 писцами уставом в 2 столбца. 4-й писец, указавший свое имя («Фофан» - Феофан), оставил на обороте листа 178 запись о создании книги «в лето 6865... в граде в Галиче при княженьи великого князя Ивана Ивановича». Рукопись украшена примитивной по исполнению миниатюрой с изображением 4 пишущих евангелистов (Лист 27 оборот), заставкой тератологического стиля на малахитово-зеленом фоне (Лист 1 оборот) и киноварными (с подкраской зеленым и киноварью) инициалами старовизантийского и тератологического стилей. Миниатюра и орнаментика рукописи выполнены, по всей вероятности, писцом Феофаном.

История рукописи до XVIII века не прослеживается. Возможно, Галичское Евангелие находилось в Галиче еще во 2-й половине XVI века, когда Г.М. Рылеев («Рылиев») дал вкладом храму или монастырю Николая Чудотворца в 1563 году сенные угодья («стоженце Новенские») в «Боярском лугу», о чем оставил запись на обороте листа 27, однако топонимы надежно не отождествляются. Время и обстоятельства поступления Галичского Евангелия на Московский Печатный двор неизвестны, здесь оно впервые упоминается в составленной И. Максимовичем и А. Ивановым описи 1727 года (не издано). В 1786 году кодекс в числе других древних книг был по императорскому указу передан в Московскую Синодальную библиотеку.

Месяцеслов кодекса содержит праздник Покрова Пресвятой Богородицы , память перенесения мощей святых князей Бориса и Глеба, памяти равноапостольного Кирилла (Константина), преподобного Феодосия Печерского, святых Бориса и Глеба. Запись писца является важным историческим источником, объясняющим механизм территориальных приобретений («купель») великого князя Иоанна I Даниловича Калиты и позднейший статус удельного Галицкого княжества в системе Великого княжения Владимирского и Московского княжеского дома. Миниатюра Галичского Евангелия, несмотря на примитивность исполнения, является памятником провинциального иконописания середины XIV века.

Дополнительная литература:

Жуковская Л.П. Из истории языка Сев.-Вост. Руси сер. XIV в.: (Фонетика галичского говора по мат-лам Галичского Евангелия 1357 г.) // Тр. Ин-та языкознания АН СССР. М., 1957. Т. 8. С. 5-106;

Жуковская Л. П. Экслитеральные способы определения разных почерков // ДРИ: Рукоп. кн. Сб. 2. М., 1974. С. 31-37.

Иллюстрация:

Галическое Евангелие. 1357 год. (ГИМ. Син. №68. Л. 1 об.). Архив БРЭ.

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