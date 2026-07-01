«Галичина» («14-я Галицкая добровольческая дивизия СС», «14-я Гренадерская дивизия Ваффен-СС»)

«Галичина́» («14-я Галицкая добровольческая дивизия СС», «14-я Гренадерская дивизия Ваффен-СС») — добровольческая дивизия «СС-Галичина», военное формирование, входившее в состав войск СС нацистской Германии во время Второй мировой войны. Состав формировался из добровольцев на территории Украины. Создание дивизии было торжественно провозглашено 28 апреля 1943. Набор проходил до осени 1943. Первоначально объявилось 80 тыс. добровольцев. Из них было отобрано 16 тыс. солдат дивизии. Дивизия состояла из украинских солдат и украинских и немецких офицеров. Командиром дивизии был генерал Ф. Фрайтаг. При дивизии была создано Военное управление (ВУ), занимавшиеся агитацией, вербовкой, соцобеспечением семей солдат «Г.» и т. д. ВУ возглавлял А. Бизанц.

В дивизии «Г.» были созданы отдель­ные 4-й и 5-й полицейские полки, использовавшиеся для борьбы с советскими и польскими партизанами. Некоторые историки полагают, что 4-й полк участвовал в немецкой карательной операции против польского села Гута Пеняцкая, которая была сожжена.

В своем единственном бою c Красной Армией (см. Рабоче-Крестьянская Красная Армия) в июле 1944 дивизия была разгромлена под Бродами. Значительное число солдат было убито или попало в плен. Часть солдат дивизии «Г.» влилась в Украинскую повстанческую армию. С момента объявления о создании дивизии руководство Организации украинских националистов официально агитировало против дивизии, но негласно использовала ее для обучения своих кадров. После разгрома под Бродами из части уцелевших солдат и новых добровольцев дивизия была сформирована повторно как 14-я Гренадерская дивизия Ваффен-СС «Г.» (1-я Украинская дивизия). В октябре 1944 она принимала участие в подавлении Словацкого национального восстания. В 1945 1-я Украинская дивизия принимала участие в борьбе с юго­славскими партизанами в Словении. После нового переформирования с конца апреля выступала как номинальное подразделение Украинской национальной армии. После поражения Германии остатки 1-й Украин­ской дивизии сдались британским и американским войскам.

Лит.: Болянвський А. Дивізія «Галичина». Історія. Львів, 2000; Гайке ­В.-Д. Украïнська дивизiя «Галичина»: Iсторiя формування i бойвих дiй у 1943—1945. Торонто—Париж—Мюнхен, 1970; Колiсник Р. Вiйскова Управа та Украïнська дивизия Галичина. Львів, 1990. А. А. Баканов.