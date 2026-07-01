ГАЛИЧ (ГОРОД В УКРАИНЕ)
ГАЛИЧ - город в западной части Украины, в Ивано-Франковской области, центр Галицкого района.
Население 6,2 тысяч человек (2006 год). Расположен на правом берегу реки Днестр. Железно-дорожная станция.
Древнейший Галич располагался в 5 км от современного города на месте селом Крылос, расположенного на берегу реки Луква. По археологическим данным, основан не позднее X века. Первое упоминание Галича в иностранном письменном источнике (Хроника анонимного нотария венгерского короля Белы III) относится к 884 году. В русских летописях Галич впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1139 году.
Центр Галицкого княжества (с 1124 года), Галицко-Волынского княжества (около 1199-1205 годов). Наибольшего развития достиг во 2-й половине XII века, став одним из крупнейших политических и ремесленно-торговых центров Юго-Западной Руси, центром летописания. Находился на международном торговом пути из Киева в Западную Европу. Имел трёхчастную структуру: княжеская усадьба (занимавшая северную часть городища), «епископская часть» и окольный город, к которому примыкал расположенный у подножия городища неукреплённый подол. В детинце найдены фундаменты и нижние ряды кладки белокаменных храмов, в том числе Успенского собора (предположительно рубеж 1140-1150-х годов; 3-нефный, с открытыми с трёх сторон галереями), где в 1937 году было обнаружено захоронение галицкого князя Ярослава Владимировича Осмомысла, а также церковь Спаса (2-я половина 1140-х годов; 4-столпная), церковь Благовещения (1136 год; бесстолпная), церковь Пророка Илии, в форме ротонды (2-я половина XII - начало XIII веков), следы жилищ, ремесленных мастерских. В 2006 году обнаружены остатки княжеского дворца галицкого князя Владимирко Володаревича. В XII - 1-й трети XIII веков вокруг Галича возникли многочисленные предместья и форпосты вплоть до реки Днестр. Всего в Галиче и его пригородах археологами открыты остатки более 10 белокаменных храмов. Город серьёзно пострадал во время монголо-татарского нашествия в 1241 году.
В XIV веке перенесён на современное место. В составе Польши (в 1370-1388 годы находился в составе Венгрии) в 1367 году получил магдебургское право. В XIV-XVIII веках снова стал важным ремесленно-торговым центром. В 1627 году по проекту итальянского инженера-фортификатора Ф. Корассини был построен каменный замок (сохранились остатки). В конце XVI-XVII веков город неоднократно подвергался набегам крымских татар, в 1621 и 1676 годах турецко-татарские войска уничтожали крепость. После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Австрии (до 1920 года). В ходе 1-й мировой войны российские войска несколько раз занимали Галич. Весной 1919 года он взят польскими войсками, с 1920 года находился в составе Польши. В 1939 году отошёл к СССР (смотрите Советско-германские договоры 1939 года), передан УССР. С 1939 года поселок городского типа (с 1940 года город), районный центр Станиславской (с 1962 года - Ивано-Франковской) области УССР. В 1941-1944 годы, во время Великой Отечественной войны, был оккупирован германскими войсками. Освобождён в ходе Львовско-Сандомирской операции 1944 года.
Среди архитектурных памятников Галича: церковь Рождества Христова (конец XIII-XIV веков, реставрирована в 1825 году и в начале XX века), костёл Благовещения (отстроен в камне в 1717-1777 годы в стиле позднего барокко), остатки замка XVI века. Памятник Даниилу Галицкому (1990-е годы, скульптор Г. Сопильник, архитектор В. Лукомский). Музей караимской истории и культуры.
В 5 км от Галича, в селе Крылос, - национальный заповедник «Древний Галич» с Музеем народной архитектуры и быта Прикарпатья. В селе Шевченково - церковь Святого Пантелеимона (конец XII - начало XIII веков; белокаменная, с резными деталями; со 2-й половины XIV века - костёл Святого Станислава, неоднократно перестраивался; реставрирован в 1926 году и в 1965-1969 годы). Близ села Побережье - фундаменты церкви Борисоглебского монастыря с 4-лепестковым планом (XIII век).
Дополнительная литература:
Пастернак Я. Старий Галич. Краків; Львiв, 1944;
Гончаров В.К. Древній Галич // Вісник АН УРСР. 1956. № 1;
Тихомиров М.Н. Древнерусские города. 2-е изд. М., 1956;
Аулих В.В. Историческая топография древнего Галича // Славянские древности. К., 1980;
Лукомський Ю. Архітектурна спадщина давнього Галича. Галич, 1991;
Грабовецький В. Нарис iсторiї Галича. З найдавнiших часiв до початку XX ст. Галич, 1997.
Иллюстрация:
Галич. Торговые ряды. 1823-1830 годы. Фото А.И. Нагаева. Архив БРЭ.