ГАЛИЧ (ГОРОД В УКРАИНЕ)

ГАЛИЧ - го­род в западной час­ти Ук­раи­ны, в Ива­но-Фран­ков­ской области, центр Га­лиц­ко­го района.

Население 6,2 тысяч человек (2006 год). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки Днестр. Железно-дорожная стан­ция.

Древ­ней­ший Галич рас­по­ла­гал­ся в 5 км от современного го­ро­да на мес­те селом Кры­лос, рас­по­ло­жен­но­го на бе­ре­гу реки Лу­к­ва. По ар­хео­ло­гическим дан­ным, ос­но­ван не позд­нее X века. Пер­вое упо­ми­на­ние Галича в иностранном письменном ис­точ­ни­ке (Хро­ни­ка ано­ним­но­го но­та­рия венгерского ко­ро­ля Бе­лы III) от­но­сит­ся к 884 году. В русских ле­то­пи­сях Галич впер­вые упо­ми­на­ет­ся в Ипать­ев­ской ле­то­пи­си в 1139 году.

Центр Га­лиц­ко­го кня­же­ст­ва (с 1124 года), Га­лиц­ко-Во­лын­ско­го кня­же­ст­ва (около 1199-1205 годов). Наи­боль­ше­го раз­ви­тия дос­тиг во 2-й половине XII века, став од­ним из круп­ней­ших по­ли­тических и ре­мес­лен­но-тор­го­вых цен­тров Юго-Западной Ру­си, цен­тром ле­то­пи­са­ния. На­хо­дил­ся на ме­ж­ду­народном тор­го­вом пу­ти из Кие­ва в Западную Ев­ро­пу. Имел трёх­ча­ст­ную струк­ту­ру: кня­же­ская усадь­ба (за­ни­мав­шая северную часть го­ро­ди­ща), «епи­скоп­ская часть» и околь­ный го­род, к ко­то­ро­му при­мы­кал рас­по­ло­жен­ный у под­но­жия го­ро­ди­ща не­ук­ре­п­лён­ный по­дол. В де­тин­це най­де­ны фун­да­мен­ты и ниж­ние ря­ды клад­ки бе­ло­ка­мен­ных хра­мов, в том числе Ус­пен­ско­го со­бора (пред­по­ло­жи­тель­но ру­беж 1140-1150-х годов; 3-не­фный, с от­кры­ты­ми с трёх сто­рон га­ле­рея­ми), где в 1937 году бы­ло об­на­ру­же­но за­хо­ро­не­ние га­лиц­ко­го князя Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча Ос­мо­мыс­ла, а так­же церковь Спа­са (2-я половина 1140-х годов; 4-столп­ная), церковь Бла­го­ве­ще­ния (1136 год; бес­столп­ная), церковь Про­рока Илии, в фор­ме ро­тон­ды (2-я половина XII - начало XIII веков), сле­ды жи­лищ, ре­мес­лен­ных мас­тер­ских. В 2006 году об­на­ру­же­ны ос­тат­ки кня­же­ско­го двор­ца га­лиц­ко­го князя Вла­ди­мир­ко Во­ло­да­ре­ви­ча. В XII - 1-й тре­ти XIII веков во­круг Галича воз­ник­ли мно­го­численные пред­ме­стья и фор­по­сты вплоть до реки Днестр. Все­го в Галиче и его при­го­ро­дах ар­хео­ло­га­ми от­кры­ты ос­тат­ки бо­лее 10 бе­ло­ка­мен­ных хра­мов. Го­род серь­ёз­но по­стра­дал во вре­мя мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия в 1241 году.

В XIV веке пе­ре­не­сён на современное ме­сто. В со­ста­ве Поль­ши (в 1370-1388 годы на­хо­дил­ся в со­ста­ве Венг­рии) в 1367 году по­лу­чил ма­где­бург­ское пра­во. В XIV-XVIII веках сно­ва стал важ­ным ре­мес­лен­но-тор­го­вым цен­тром. В 1627 году по про­ек­ту итальянского ин­же­не­ра-фор­ти­фи­ка­то­ра Ф. Ко­рас­си­ни был по­стро­ен ка­мен­ный за­мок (со­хра­ни­лись ос­тат­ки). В конце XVI-XVII веков го­род не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся на­бе­гам крым­ских та­тар, в 1621 и 1676 годах турецко-татарские вой­ска унич­то­жа­ли кре­пость. По­сле 1-го раз­де­ла Ре­чи По­спо­ли­той (1772 год) в со­ста­ве Ав­ст­рии (до 1920 года). В хо­де 1-й ми­ро­вой вой­ны российские вой­ска несколько раз за­ни­ма­ли Галич. Вес­ной 1919 года он взят польскими вой­ска­ми, с 1920 года на­хо­дил­ся в со­ста­ве Поль­ши. В 1939 году ото­шёл к СССР (смотрите Со­вет­ско-гер­ман­ские до­го­во­ры 1939 года), пе­ре­дан УССР. С 1939 года поселок городского ти­па (с 1940 года го­род), рай­он­ный центр Ста­ни­слав­ской (с 1962 года - Ива­но-Фран­ков­ской) области УССР. В 1941-1944 годы, во вре­мя Великой Отечественной вой­ны, был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми. Ос­во­бо­ж­дён в хо­де Львов­ско-Сан­до­мир­ской опе­ра­ции 1944 года.

Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков Галича: церковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва (конец XIII-XIV веков, рес­тав­ри­ро­ва­на в 1825 году и в начале XX века), кос­тёл Бла­го­ве­ще­ния (от­стро­ен в кам­не в 1717-1777 годы в сти­ле позд­не­го ба­рок­ко), ос­тат­ки зам­ка XVI века. Па­мят­ник Да­нии­лу Га­лиц­ко­му (1990-е годы, скульп­тор Г. Со­пиль­ник, архитектор В. Лу­ком­ский). Му­зей ка­ра­им­ской ис­то­рии и куль­ту­ры.

В 5 км от Галича, в селе Кры­лос, - национальный заповед­ник «Древ­ний Га­лич» с Му­зе­ем народной ар­хи­тек­ту­ры и бы­та При­кар­па­тья. В селе Шев­чен­ко­во - церковь Святого Пан­те­леи­мо­на (конец XII - начало XIII веков; бе­ло­ка­мен­ная, с рез­ны­ми де­та­ля­ми; со 2-й половины XIV века - кос­тёл Святого Ста­ни­сла­ва, не­од­но­крат­но пе­ре­страи­вал­ся; рес­тав­ри­ро­ван в 1926 году и в 1965-1969 годы). Близ села По­бе­ре­жье - фун­да­мен­ты церк­ви Бо­ри­сог­леб­ско­го монастыря с 4-ле­пе­ст­ко­вым пла­ном (XIII век).

Дополнительная литература:

Пас­тер­нак Я. Ста­рий Га­лич. Краків; Львiв, 1944;

Гон­ча­ров В.К. Древній Га­лич // Вісник АН УРСР. 1956. № 1;

Ти­хо­ми­ров М.Н. Древ­не­рус­ские го­ро­да. 2-е изд. М., 1956;

Ау­лих В.В. Ис­то­ри­че­ская то­по­гра­фия древ­не­го Га­ли­ча // Сла­вян­ские древ­но­сти. К., 1980;

Лу­комсь­кий Ю. Архітектурна спад­щи­на дав­нь­о­го Га­ли­ча. Га­лич, 1991;

Гра­бо­вець­кий В. На­рис iсторiї Га­ли­ча. З найдав­нiших часiв до по­чат­ку XX ст. Га­лич, 1997.

Иллюстрация:

Га­лич. Тор­го­вые ря­ды. 1823-1830 годы. Фото А.И. Нагаева. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)