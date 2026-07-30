ГАЛИЧ АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ

ГАЛИЧ АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ (псевдоним; настоящая фамилия Гинз­бург) - русский поэт, драматург , сценарист.

Учил­ся в Мо­ск­ве в Литературном институте имени М. Горь­ко­го, опер­но-дра­ма­тической сту­дии имени К.С. Ста­ни­слав­ско­го. Уча­ст­во­вал в ра­бо­те те­ат­ра-сту­дии А.Н. Ар­бу­зо­ва и В.Н. Плу­че­ка как ак­тёр и дра­ма­тург. Поль­зо­ва­лись по­пу­ляр­но­стью пье­сы Галича: «Вас вы­зы­ва­ет Тай­мыр» (1948 год, совместно с К.Ф. Исае­вым), «По­ход­ный марш» (другое название «За час до рас­све­та», 1957 год), филь­мы по его сце­на­ри­ям «Вер­ные дру­зья» (совместно с Исае­вым), «На се­ми вет­рах», «Дай­те жа­лоб­ную кни­гу», «Тре­тья мо­ло­дость» и др. Спек­такль по луч­шей из его пьес «Мат­рос­ская ти­ши­на» (создан в 1945-1956 годы), в 1957 году го­то­вив­ший­ся к по­ста­нов­ке в те­ат­ре «Со­вре­мен­ник», был за­пре­щён.

Наи­боль­шую из­вест­ность Галичу при­нес­ли пес­ни на собственные сти­хи, ис­пол­няв­шие­ся им под ги­тар­ный ак­ком­па­не­мент, ко­то­рые он стал пи­сать с начала 1960-х годов [сре­ди пер­вых - «Ле­ноч­ка», «Ошиб­ка» («Мы по­хо­ро­не­ны где-то под Нар­вой…»), «На соп­ках Мань­чжу­рии» (па­мя­ти М.М. Зо­щен­ко )]. Пес­ни Галича, ост­ро пуб­ли­ци­сти­че­ские , со­че­тав­шие па­те­ти­ку, са­ти­ру и до­хо­дя­щую до сар­каз­ма иро­нию, зву­ча­ли про­тес­том про­тив на­си­лия, лжи и ли­це­ме­рия, вос­соз­да­вая тра­ге­дию че­ло­ве­ка, мо­раль­но унич­то­жае­мо­го то­та­ли­тар­ным ре­жи­мом. Их от­ли­ча­ет боль­шой объ­ём, раз­ви­тый сю­жет (час­то обо­зна­ча­лись Галичем как «бал­ла­да»); они не­ред­ко бы­ли на­пи­са­ны в ска­зо­вой ма­не­ре, от ли­ца ус­лов­ных пер­со­на­жей. В 1968 году, по­сле вы­сту­п­ле­ния на фес­ти­ва­ле пе­сен­ной по­эзии в Но­во­си­бир­ске (где бы­ли ис­пол­не­ны, в ча­ст­но­сти, пес­ни «Про­мол­чи - по­па­дёшь в па­ла­чи» и «Па­мя­ти Бо­ри­са Ле­о­ни­до­ви­ча Пас­тер­на­ка»), Галич был под­верг­нут рез­кой кри­ти­ке в пе­ча­ти, од­на­ко его пес­ни про­дол­жа­ли рас­хо­дить­ся по стра­не в маг­нито­фон­ных за­пи­сях. В 1969 году на За­па­де вы­шел пер­вый по­этический сборник Галича «Пес­ни». В январе 1972 года Галич был ис­клю­чён из Сою­за пи­са­те­лей, в феврале 1972 года - из Сою­за ки­не­ма­то­гра­фи­стов. В 1974 году по­ки­нул СССР, жил в Нор­ве­гии, ФРГ, Фран­ции, ра­бо­тал на ра­дио­стан­ции «Сво­бо­да».

Ав­тор ав­то­био­гра­фической по­вес­ти «Ге­не­раль­ная ре­пе­ти­ция» (1974 год). По­гиб в ре­зуль­та­те не­сча­ст­но­го слу­чая.

Сочинения:

У мик­ро­фо­на Алек­сандр Га­лич. Munich, 1990 год;

Со­чи­не­ния: В 2 т. М., 1999 год.

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