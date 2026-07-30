ГАЛИЧ АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ
ГАЛИЧ АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ (псевдоним; настоящая фамилия Гинзбург) - русский поэт, драматург, сценарист.
Учился в Москве в Литературном институте имени М. Горького, оперно-драматической студии имени К.С. Станиславского. Участвовал в работе театра-студии А.Н. Арбузова и В.Н. Плучека как актёр и драматург. Пользовались популярностью пьесы Галича: «Вас вызывает Таймыр» (1948 год, совместно с К.Ф. Исаевым), «Походный марш» (другое название «За час до рассвета», 1957 год), фильмы по его сценариям «Верные друзья» (совместно с Исаевым), «На семи ветрах», «Дайте жалобную книгу», «Третья молодость» и др. Спектакль по лучшей из его пьес «Матросская тишина» (создан в 1945-1956 годы), в 1957 году готовившийся к постановке в театре «Современник», был запрещён.
Наибольшую известность Галичу принесли песни на собственные стихи, исполнявшиеся им под гитарный аккомпанемент, которые он стал писать с начала 1960-х годов [среди первых - «Леночка», «Ошибка» («Мы похоронены где-то под Нарвой…»), «На сопках Маньчжурии» (памяти М.М. Зощенко)]. Песни Галича, остро публицистические, сочетавшие патетику, сатиру и доходящую до сарказма иронию, звучали протестом против насилия, лжи и лицемерия, воссоздавая трагедию человека, морально уничтожаемого тоталитарным режимом. Их отличает большой объём, развитый сюжет (часто обозначались Галичем как «баллада»); они нередко были написаны в сказовой манере, от лица условных персонажей. В 1968 году, после выступления на фестивале песенной поэзии в Новосибирске (где были исполнены, в частности, песни «Промолчи - попадёшь в палачи» и «Памяти Бориса Леонидовича Пастернака»), Галич был подвергнут резкой критике в печати, однако его песни продолжали расходиться по стране в магнитофонных записях. В 1969 году на Западе вышел первый поэтический сборник Галича «Песни». В январе 1972 года Галич был исключён из Союза писателей, в феврале 1972 года - из Союза кинематографистов. В 1974 году покинул СССР, жил в Норвегии, ФРГ, Франции, работал на радиостанции «Свобода».
Автор автобиографической повести «Генеральная репетиция» (1974 год). Погиб в результате несчастного случая.
Сочинения:
У микрофона Александр Галич. Munich, 1990 год;
Сочинения: В 2 т. М., 1999 год.