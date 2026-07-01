ГАЛИБИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Николай Иванович Галибин родился 2 января 1919 года в деревне Чудаково (ныне — Юрьев-Польский район Владимирской области) в крестьянской семье. По национальности русский. После окончания начальной школы работал в колхозе.

10 октября 1939 года Галибин был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Юрьев-Польским районным военным комиссариатом. С августа 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны . Воевал на Калининском, Сталинградском, 4-м Украинском и 1-м Прибалтийском фронтах. В боях четыре раза был ранен — 14 августа 1941 года, 4 декабря 1941 года, 10 августа 1944 года и 13 января 1945 года. Первой своей боевой награды — медали «За отвагу» - Галибин был удостоен в августе 1943 года, а в мае 1944 года награждён орденом Красной Звезды.

К осени 1944 года гвардии старшина Николай Галибин командовал отделением 51-го отдельного сапёрного батальона 13-го гвардейского стрелкового корпуса. 5 октября 1944 года сапёры под его командованием под шквальным вражеским обстрелом наводили мост через реку Дубисса в районе населённого пункта Режали Литовской ССР. Рискуя жизнью, Галибин со своими подчинёнными установил рамы и опоры моста, а затем уложил настил, в срок справившись с возложенными на него задачами. За это он был удостоен второго ордена Красной Звезды.

14 января 1945 года в районе населённого пункта Жургупхен в Восточной Пруссии Галибин командовал группой разграждения, под вражеским огнём, проделывал для наступающих частей проходы в минных полях и проволочных заграждениях. Двое из его группы — рядовые Гусев и Нуралиев — погибли, сам он получил ранение, но вместе с двумя оставшимися товарищами завершил работу, обеспечив продвижение пехоты без потерь. За тот бой Галибин был награждён орденом Красного Знамени.

Особенно Галибин отличился во время штурма Кёнигсберга. Перед началом боёв за город он был назначен исполняющим обязанности командира сапёрного взвода вместо выбывшего из строя офицера. Несмотря на то, что Галибин не полностью оправился после январского ранения, он успешно руководил действиями вверенного ему подразделения, проявляя высокое воинское мастерство и героизм. Сапёры под его командованием проделали проходы в минных полях и проволочных заграждениях в направлении высоты 36,0 и господского двора Вальдгартен, в районе которых располагался сильный форт Кёнигсбергского укрепрайона. Выполняя боевую задачу, Галибин с тремя товарищами блокировал и подорвал немецкий дот с тремя пулемётами, преграждавший путь к форту. Сапёры и пехота взяли укрепление в кольцо, вынудив его гарнизон капитулировать. 7 апреля 1945 года Галибин во главе группы сапёров блокировал укреплённый каменный дом на окраине восточно-прусской столицы, после чего подорвал его фугасным зарядом. В боях на улицах Кёнигсберга он обезвредил более 30 немецких фугасов. 13 апреля 1945 года командир 51-го отдельного сапёрного батальона гвардии майор Орешкин представил гвардии старшину Галибина к званию Героя Советского Союза .

После окончания войны Галибин был демобилизован. Проживал и работал в Москве. Скончался 23 декабря 1972 года, похоронен на кладбище посёлка Мамонтово Пушкинского района Московской области.